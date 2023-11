Governo da Paraíba institui diretrizes sobre convivência com o semiárido nas escolas da rede estadual

João Azevêdo (PSB), governador da Paraíba, sancionou um conjunto de diretrizes, nesta terça-feira (21), sobre a política estadual de educação contextualizada para a convivência com o semiárido nas escolas da rede pública estadual de ensino da Paraíba.

De acordo com o texto da lei, as diretrizes são um conjunto de diretrizes, princípios e normas orientadoras para as práticas educacionais e pedagógicas emancipatórias, baseadas na realidade local, considerando as dimensões social, cultural, econômica, ambiental e política, para contribuir com o desenvolvimento sustentável do semiárido, a promoção da equidade e igualdade nas relações sociais e a formação de uma cultura de paz, por meio de práticas restaurativas, visando à emancipação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.

A proposta político-pedagógica de que trata a lei será instituída no âmbito da rede pública estadual de ensino da Paraíba, tomando como base plano de educação estadual, decreto federal e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A lei é de autoria do deputado estadual Michel Henrique (Republicanos) e, com a sanção do governador João Azevêdo, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), já está em vigor a partir desta terça-feira (21).

A política educacional tem como objetivos:

incentivar a promoção do planejamento e a concretização das ações político-pedagógicas bem como o aperfeiçoamento e a disseminação de práticas de convivência com o semiárido;

estimular o fomento, no âmbito da comunidade escolar, de práticas restaurativas para a prevenção, mediação e resolução de conflitos com vistas à mitigação das violências;

incentivar a formação continuada dos profissionais da educação voltada à qualificação das práticas e metodologias pedagógicas emancipatórias e contextualizadas com a região semiárida;

incluir, como tema transversal, a temática “Direitos das Mulheres” no sistema educacional;

estimular a integração da concepção da educação contextualizada para a convivência com o semiárido aos diversos programas, projetos e às ações desenvolvidos pelo sistema educacional do Estado da Paraíba, assim como populações ribeirinhas, educação quilombola, educação indígena e educação do campo.

Essa política educacional tem como temas e processos relacionados ao desenvolvimento sustentável local, como convivência com o semiárido, agricultura familiar e a agroecologia, valorização dos conhecimentos populares, principalmente da região semiárida, etnias e seu processo histórico e contemporâneo no Brasil, mulheres, dentre outras temáticas listadas no texto da lei.