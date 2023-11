Caminhões de coleta domiciliar da Emlur ganham luzes e cores e desfilam pelas ruas da Capital

18/11/2023 |

10:00 |

38

Os caminhões compactadores da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), responsáveis pela coleta dos resíduos sólidos domiciliares da Capital, já estão circulando com uma nova roupagem. Eles ganharam iluminação natalina e adesivagem especial sobre o tema. Até o final do ano, os veículos cumprirão a escala de trabalho no clima de Natal, que já toma conta das ruas da cidade, do Centro à Orla e outros bairros.

A decoração consiste em adesivos com tema natalino, vários LEDs coloridos em toda parte externa do caminhão. São oito veículos decorados que irão seguir a rota diária de limpeza passando pelos bairros até o final do ano. A iniciativa da Emlur acontece em parceria com as empresas Inova e Tecsol.

Os ‘caminhões de Natal’ começaram a circular nos bairros na noite desta quinta-feira (16) e, no início da noite desta sexta-feira (17), fizeram um desfile de apresentação no Parque Solon de Lucena, de onde seguiram até a Orla e de lá tiveram como destino a rota dos bairros.

Coleta – O roteiro de coleta dos resíduos sólidos domiciliares compreende passagens nos bairros de Jaguaribe e Centro, diariamente. Já no Geisel e Jardim Cidade Universitária acontece nas terças, quintas e sábados. Nas segundas, quartas e sextas, o serviço é realizado em Mangabeira e Cruz das Armas.