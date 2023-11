MP aponta superfaturamento em aluguel de carro por R$ 11,9 mil

Imagine só o que é um ente público alugar um veículo, de luxo, por R$ 11,9 mil por mês. Em pouco mais de dois anos, o somatório dos valores pagos já ultrapassa o valor do automóvel. Foi o que fez a prefeitura de Teixeira, no Sertão do Estado. O município alugou uma caminhonete SUV, 4X4, a diesel e pagou, desde 2021, mais de R$ 250 mil.

Resultado: o Ministério Público acionou o prefeito Wenceslau Souza Marques e pede a devolução de mais de R$ 220 mil.

Na ação o MP aponta superfaturamento na locação. Conforme o órgão, pesquisas de contratações de objetos similares realizadas em outros órgãos públicos da Paraíba, durante o mesmo período, identificaram como melhor preço o valor de R$ 3.950,00.

Ainda segundo o MP, levando em consideração o valor de referência apontado no painel de preços R$ 3.950,00 (mensal) e o valor praticado pelos demandados R$ 11.940,00, foi encontrada uma diferença significativa de R$ 7.990, um excedente de 202%.

Até agora o prefeito Wenceslau Marques não se posicionou sobre a ação.

Pagar quase R$ 12 mil para alugar um único veículo é um absurdo. Na Paraíba há várias situações semelhantes em prefeituras e câmaras. É só verificar no Sagres…