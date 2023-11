Festival de Aplicativos Code realiza até sexta-feira votação da Etapa Escolar

13/11/2023 |

Teve início nesta segunda-feira (13) e vai até sexta-feira (17) a votação da primeira fase (escolar) do Festival de Aplicativos Code, uma das ações da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), realizada pela Secretaria de Ciência Tecnologia (Secitec) da Prefeitura de João Pessoa, que acontecerá no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, no período de 23 a 25 de novembro de 2023, com entrada gratuita.

De acordo com a coordenação do Festival de Aplicativos, até o momento 100 equipes estão inscritas para participar. A votação é popular e pode ser feita por meio do site https://votacaocode.snctjp.com.br/. Nele, o visitante vai encontrar um vídeo do YouTube onde poderão assistir, ver a proposta de aplicativo e votar no que mais gostou. Nesta Etapa Escolar serão concedidos certificados de participação para todas as equipes que tiveram suas inscrições homologadas na competição.

Os classificados seguem para Etapa Municipal, onde serão concedidos prêmios aos três projetos mais votados. A premiação será de R$ 5 mil para cada uma das equipes vencedoras, compostas por alunos da Iniciativa Code.

A entrega dos prêmios acontecerá no dia 25 de novembro de 2023, durante a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2023. Os prêmios serão financiados com recursos obtidos dos patrocinadores da 20ª SNCT, realizada pela Secretaria de Ciência Tecnologia da Prefeitura de João Pessoa.

SERVIÇO:

FESTIVAL CODE DE APLICATIVOS

Etapa Escolar

Votação: De segunda (13) até sexta-feira (17)

Onde? No site por meio do link: https://votacaocode.snctjp.com.br/vota