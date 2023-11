Na CBN, Nilvan diz que o União Brasil na Paraíba está mais alinhado com as pautas da direita

O pré-candidato a prefeito de João Pessoa, o comunicador Nilvan Ferreira, afirmou que o partido União Brasil na Paraíba é uma das legendas que estão mais alinhadas com a pauta da direita conservadora, mesmo que, em Brasília, integre o governo Lula.

Nilvan comentou a relação considerada contraditória, em entrevista à CBN Paraíba, na manhã desta terça-feira. Ontem (06), o comunicador foi confirmado como pré-candidato do grupo dissidente do PL, formado pelos deputados Wallber Virgolino e Cabo Gilberto.

Os três buscam uma nova legenda após rompimento com o grupo de Wellington Roberto, presidente estadual, que lançou Marcelo Queiroga, ex-ministro da saúde, como o nome do partido.

Na entrevista, Nilvan relativizou a relação que o presidente estadual do UB, Efraim Filho, teve com o ex-governador Ricardo Coutinho (PT) e o governador João Azevêdo (PSB), ambos da “esquerda”, criticada por Nilvan e seu grupo.

“Eu estou falando de posturas hoje. Hoje, eu posso dizer que no debate nacional e inclusive no debate estadual, Efraim é o que mais se proxima da gente. Efraim é oposição a João. Efraim a nível nacional tem posturas que conseguem se aproximar… não é pensar igual a gente. Se a gente for nesse sectarismo a gente não vai avançar”, esclareceu.

E completou:

O União Brasil não é problema para gente, mesmo sendo do Centrão, porque as posturas de Efraim Filho se aproximam da gente. O cara é contra o aborto, contra a discriminalização da maconha. Na reforma tributária, tem colocado alguns questionamentos que são questionamentos que temos. As posturas do senador Efraim Filho nos deixam muito confortáveis.

Segundo ele, o partido que for escolhido deve ter tempo de TV, espaço garantido em entrevistas e debates nas eleições de 2024. Além do União Brasil, outras legendas que estão processo de fusão, em Brasília, podem ser o destino do grupo. Ele não quis adiantar nomes.

O pré-candidato também falou na entrevista da relação de confiança que se estabeleu entre ele e os parlamentares Wallber e Cabo Gilberto, criticou a gestão atual de Cícero Lucena (PP), e o PL comandado por Welligton Roberto.

Confira a entrevista na íntegra: