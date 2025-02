Cícero Lucena faz palestra durante encontro nacional de prefeitos e mostra iniciativas que fazem João Pessoa avançar

11/02/2025 |

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, participou como palestrante, na tarde desta terça-feira (11), do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, que está sendo realizado em Brasília. O evento reúne mais de três mil gestores municipais para discutir parcerias, financiamento e estratégias para fortalecer a governança local. A explanação dele aconteceu no painel ‘Oficina Imóvel da Gente e Gestão de Orlas: iniciativas de cooperação entre Governo Federal e municípios’, momento em que apresentou iniciativas que têm feito a capital paraibana avançar.

Cícero Lucena abordou os casos de sucesso da cidade na gestão da Orla e as parcerias institucionais com a Superintendência do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A participação de Cícero reforça a importância das boas práticas de gestão e da cooperação entre os diferentes níveis de governo para o desenvolvimento das cidades.

“Apresentei as nossas experiências e parcerias que têm feito a diferença na Orla de João Pessoa. O superintendente do Patrimônio da União na Paraíba, Giovanni Giuseppe da Nóbrega Marinho, esteve comigo e pode garantir as ações do projeto Orla. Trabalhamos para garantir um espaço cada vez mais bonito, acessível e bem cuidado para todos. Iniciativas que fazem a Capital se destacar no cenário nacional pela combinação de qualidade de vida, inovação e desenvolvimento econômico”, evidenciou o prefeito.

Cícero Lucena apresentou, ainda, as obras já executadas que têm transformado João Pessoa na cidade ‘mais queridinha do Brasil’. Entre elas, o Complexo Turístico e Esportivo com Centro de Apoio Turístico para Pessoas com Deficiência (CAT Adaptado), na Praia de Cabo Branco; o Mirante do Cabo Branco com a revitalização do calçadão da orla urbana marítima da praia de mesmo nome; a academia na Orla de Cabo Branco; o projeto Orla Sul, com a melhoria viária do acesso às praias do Sol e Gramame; e a reconstrução da Praça de Iemanjá.

“João Pessoa une crescimento econômico, saúde, educação, turismo e sustentabilidade, e abraça as parcerias institucionais com o Governo do Estado e o Governo Federal para melhorar a vida de todos que aqui moram e passeiam. Seguimos inovando e construindo uma cidade melhor”, ressaltou.