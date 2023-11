Mayana Neiva é confirmada no papel de Maria na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

A atriz paraibana Mayana Neiva foi confirmada no papel da Maria na edição 2024 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco. O elenco foi divulgado no site do espetáculo na terça-feira (31).

Mayana atualmente está em exibição na minissérie ‘Fim’, que estreou nesta semana no Globoplay. Ela também do filme “O silêncio da chuva”.

Além de Mayana, o elenco da Paixão de Cristo também vai contar com Allan Souza Lima. Ele vai viver Jesus.

Como pernambucano, tenho algumas coisas que preciso fazer como ator para representar e valorizar a minha cultura. E uma delas seria fazer Jesus”, afirmou Allan.

Recentemente, Allan protagonizou a série “Cangaço Novo”, da Amazon Prime e que se tornou uma das produções mais assistidas da plataforma em 49 países.

Ainda na Amazon Prime, Souza participou dos filmes “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais” e ‘A Menina que Matou os Pais- A Confissão’, nos quais fez o papel de Christian Cravinhos.

Os ingressos para a Paixão de Cristo estão disponíveis no site do espetáculo. A peça vai ser exibida de 23 a 30 de março de 2024.