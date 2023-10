Com apoio da Prefeitura, corridas do Instituto Vem Cuidar de Mim reúnem mais de 550 participantes

A Praça da Paz, nos Bancários, foi palco na manhã desta quinta-feira (12), de três corridas que reuniram em um mesmo ambiente crianças, adultos e idosos. Os mais de 550 inscritos nos percursos de três, cinco e 10 quilômetros (Km), atenderam ao chamado do Instituto Vem Cuidar de Mim e da Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer-JP), apoiadora da ação.

A abertura aconteceu às 6h, com a “Corrida Vem Cuidar de Mim”, que está em sua segunda edição e teve 270 inscritos com idade adulta até a terceira idade. Um dos inscritos foi o cajazeirense Glauber Ruston Bra-ga, de 73 anos, segundo colocado na disputa.

“Eu estou muito feliz, pois vim de Cajazeiras só para participar da prova e conquistei um boa colocação”, declarou, parabenizando João Pessoa por sempre incentivar a prática de uma vida saudável, realizando ou apoiando corridas de rua. Cida Melo, de 56 anos, também ganhou medalha pela participação na corrida e disse que estava saindo do evento mais “viva”.

Ela ressaltou que é paciente oncológica (câncer de mama) e que já vai na quarta participação de provas desse tipo. “Eu tive um grande incentivo para entrar nas corridas através de uma irmã, depois não parei mais. A Prefeitura e o Instituto estão de parabéns pela iniciativa, que nos permite uma vida mais saudável e também troca de experiência com outras pessoas”, destacou.

Após o encerramento das provas para adultos e terceira idade, às 8h, no mesmo local, houve a largada da Corrida Kids, para menores de 12 anos, e a Corrida Inclusiva, para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Animados pelos pais, parentes ou amigos, a criançada, puxada por um instrutor caracterizado de Homem Aranha, espalhou sua alegria em participar do evento, como foi o caso de Sara, de 10 anos, uma das medalhistas.

Sempre por perto, a mãe, Ilcleide Abad, dividiu essa experiência com a filha e disse que se tratava de um momento muito especial para a vida dela e da família. “É muito bom ver essa troca de energia dela com os outros participantes. A Prefeitura de João Pessoa está acertando em iniciativas que vão ajudar no desenvolvimento das crianças, que são o futuro da cidade”, afirmou.

No término das três provas houve a entrega dos troféus aos vencedores das categorias Feminina e Masculina dos 5 e 10 Km (quilômetros) e medalhas para todos os participantes de todas as faixas etárias. O evento também levou música para os corredores, que no final da disputa, foram animados pelo som do axê com o cantor Yuri Carvalho. O fundador do Instituto “Vem Cuidar de Mim”, João Eduardo, disse que terminava o evento com o sabor da vitória, de quem cumpriu o seu dever.

“É muito bom promover o bem-estar das pessoas que buscam uma vida mais saudável. Só tenho a agradecer ao público que atendeu ao nosso convite e também à Prefeitura por ser uma grande parceira dessas ações e que tem tornado João Pessoa conhecida como a vanguarda das corridas de rua”, pontuou.

Vencedores dos 5km:

Categoria Feminina

1º Lugar – Edivânia Nogueira

2º Lugar – Ayana Santo

3º Lugar – Kamila Kíssia Gomes

4º Lugar – Micaelly Diniz

5º Lugar – Angelita Ana

Categoria Masculina

1º Lugar – Daniel Isidório

2º Lugar – Jardel dos Santos

3º Lugar – Leonaldo da Silva

4º Lugar – Rafael Cabral

5º Lugar – Wanderson Santos

Vencedores dos 10km:

Categoria Feminina

1º Lugar – Josefa Josineide

2º Lugar – Cinthia Araújo

3º Lugar – Claudia Batista

4º Lugar – Marilene Moura

5º Lugar – Nadja Pessoa

Categoria Masculina

1º Lugar – Cristiano Câmara

2º Lugar – José Cristiano da Silva

3º Lugar – Thyago Kênyo Gomes

4º Lugar – Tony Ramos Pereira

5º Lugar – Severino Santos