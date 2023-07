Processo eleitoral

Candidatos a conselheiro tutelar de João Pessoa realizam mais uma etapa da eleição

31/07/2023 | 14:00 | 62

Os candidatos que estão concorrendo ao cargo de conselheiro tutelar de João Pessoa realizaram, neste domingo (30), a prova escrita, última etapa antes da votação presencial. A prova foi realizada na Escola de Serviço da Paraíba (Espep), em Mangabeira VII.

Ao todo, 77 candidatos participaram desta etapa da eleição, que está sendo organizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). De acordo com o edital, o candidato que não compareceu à prova foi automaticamente eliminado do pleito.

A etapa final da eleição será realizada no dia 1º de outubro, das 8h às 17h, em parceria com o Ministério Público da Paraíba (MPPB) e com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), que participa fixando as urnas nas escolas municipais.

Os eleitores terão que levar um documento com foto, assim como nas eleições convencionais, com direito a votar em um único candidato pertencente a uma das sete regiões. Em seguida, são escolhidos 5 conselheiros tutelares por regiões e 5 suplentes, totalizando 70 representantes eleitos.