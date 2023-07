Desabafo de Manoel Ludgério é um recado para Bruno e o grupo

Compartilhe















O ex-deputado estadual e suplente, Manoel Ludgério (PSDB), desabafou sobre a relação com o prefeito Bruno Cunha Lima (PSD). E foi um desabafo sintomático. Com recado para todo o grupo.

Ludgério escancarou um ressentimento por não ter sido procurado após a eleição, nem pelo prefeito de Campina, nem por lideranças do grupo, entre eles Cássio Cunha Lima e Pedro Cunha Lima, que foi candidato ao governo do estado em 2022, pelo PSDB.

Do baú de lembranças, externou que mesmo o então prefeito Romero Rodrigues trabalhando para que Tovar Correia Lima fosse o candidato a prefeito em 2020, ele foi um dos primeiros a apostar em Bruno, puxando aliados para seguir esse caminho.

“Fui praticamente minado dentro de uma casa que eu servi por 32 anos”, cravou, em entrevista à Radio 98 FM.

Ludgério, de alguma forma, espera uma articulação para entrar na AL. Nesse caso, numa eventual licença de Fábio Ramalho (PSDB), que pode ser secretário em Campina. Mas não há nada certo.

O ex-deputado abriu o coração e as feridas do grupo, que parece sem líder, sem propósito, sem articulação. Talvez por isso, sinta-se abandonado.

