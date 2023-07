Edgar Vivar, o Seu Barriga do "Chaves", e mais: confira a programação deste sábado (29) no Imagineland

Compartilhe















Nomes como Mauricio de Sousa e Edgar Vivar, o Seu Barriga do “Chaves”, devem passar pelo Imagineland, evento de cultura pop que acontece em João Pessoa, neste sábado (28). O Imagineland ocorre no Centro de Convenções.

Veja o Guia Qual é a Boa

Edgar Vivar, conhecido por ter dado vida ao Senhor Barriga e Nhonho, do programa “Chaves”, estará no evento a partir das 13h, também para distribuição de fotos e autógrafos. De acordo com a organização do Imagineland, é a primeira vez que Edgar Vivar estará no Nordeste brasileiro. O ator anunciou sua aposentadoria, mas dará a oportunidade dos fãs nordestinos o conhecerem no evento.

Edgar é conhecido pela parceria com Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), ator que deu vida ao Chaves, por sua passagem nos programas Chesperito, Chapolin, e Los Caquitos. Na dublagem, ele participou de produções de Hollywood, como o filme Bandidas (2006), e outras produções como ‘Ratatouille’, ‘Up! Altas Aventuras’, ‘Meu Malvado Favorito 2’ e ‘Os Pinguins de Madagascar’.

Mauricio de Sousa participará do Imagineland a partir das 16h deste sábado (29), com autógrafos e fotos. Ele tem raízes na Paraíba, tendo avós maternos paraibanos, e virá pela primeira vez ao estado. Mauricio deve receber dois títulos de cidadania, um pessoense e outro paraibano. A solenidade irá acontecer no próprio Imagineland.

No evento, o público terá acesso a mangás, animes, seriados de streaming, cinema, tecnologia, games, arte, cosplay e quadrinhos. A expectativa dos realizadores é de que cerca de 5 mil turistas participem.

O ator David Ramsey, de Arrow, também é uma das atrações confirmadas. A programação deste sábado (29) está disponível no site oficial do evento.

destaques

Edgar Vivar

Imagineland

joao pessoa

maurício de sousa

Redação Jornal da Paraíba

Deixe um comentário Cancelar resposta

Leia também

Qual é a Boa?

Veja mapa do Imagineland, evento de cultura pop que acontece em João Pessoa

Imagineland tem atividades no Centro de Convenções da capital paraibana.

Qual é a Boa?

Evento de cultura pop Imagineland começa nesta sexta (28) em João Pessoa

Nomes como Mauricio de Sousa e ator que interpretou Senhor Barriga em “Chaves” estão confirmados no Imagineland.

Qual é a Boa?

Imagineland: atores de ‘The Walking Dead’ e ‘Arrow’ visitam João Pessoa pela primeira vez

Seth Gilliam, o Padre Gabriel, de The Walking Dead; e David Ramsey, o John Diggle, de Arrow, chegaram na Paraíba para o Imagineland e conheceram fãs em um shopping da capital.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter