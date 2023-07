13 unidades

Centros de Referência de Assistência Social da Capital atenderam quase 35 mil pessoas este ano

17/07/2023 | 16:00 | 39

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de João Pessoa registraram, de janeiro a maio deste ano, 34.938 atendimentos. As unidades públicas de atendimento à população são administradas pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). São 13 unidades fixas espalhadas por diversos bairros e uma volante – responsável por fazer a busca ativa das famílias que residem mais distante.

Nos Centros, os moradores podem ter acesso a serviços, benefícios e projetos de assistência social; recebem orientações sobre os seus direitos e os benefícios sociais que se encaixam às suas necessidades; encontram apoio e orientação em casos de violência doméstica; podem fazer seu Cadastro Único e atualizar seu NIS; além de fortalecer a convivência com a família e a comunidade.

O maior número de atendimento foi registrado no bairro Mangabeira, com 6.023. Este Cras abrange a área dos bairros Mangabeira I a VIII; Cidade Verde; Penha; Seixas; Jacarapé; Bancários; Anatólia; Jardim São Paulo; Cidade Jardim Universitária; Castelo Branco, além das comunidades da Feirinha Chapéu de Couro; Iraque; Aratu; Sonho Verde; Nárnia; Aspom; Conjunto Mariz I e II; Espep; Girassol; Vila Mangueira; Vila União; Balcão; Mangão; Panorâmica; Timbó; Santa Bárbara; Santa Clara; e São Rafael.

Uma das pessoas atendidas pela equipe do Cras Mangabeira é Gabriella Rodrigues, moradora do Cidade Verde. “Eu conheci o Cras por uma indicação, quando estava tentando me cadastrar para receber o Bolsa Família. Aqui eles me passaram todas as informações que precisava. Eu precisei recomeçar o meu processo e tive apoio o tempo inteiro. A coordenadora também me explicou que tenho direito a outros benefícios. Então, entramos com o processo e estou aguardando o auxílio alimentação e o auxílio moradia”, compartilhou.

Atendimentos – O Cras do Valentina ficou em segundo lugar, com o registro de 5.776 atendimentos. A unidade atende os moradores dos bairros Valentina I e II; Nova Mangabeira/Paratibe; Muçumagro; Parque do Sol; Planalto da Boa Esperança; e os Condomínios Manacá; Nice de Oliveira; Cuiá Independência; Amizade; Cidadania; Vitória; Torre de Babel; Invasão Paratibe e Barra de Gramame.

Já o Cras do Cristo contabilizou 3.369 atendimentos, beneficiando os moradores dos bairros Cristo; Rangel; Água Fria; José Américo (Colibris e Laranjeiras); e os loteamentos Jardim Itabaiana; Novo Horizonte; Pedra Branca; Riacho Doce; Paulo Afonso; Paturi; Rua da Mata; Avenida Brasil; e a Comunidade Vitória.

No mesmo período, de janeiro a maio de 2023, o Cras Cruz das Armas registrou 2.487 atendimentos; o Cras Gramame, 2.224 atendimentos; o Cras Grotão, 2.653 atendimentos; o Cras Vale das Palmeiras, 2.301 atendimentos; o Cras Alto do Mateus, 1.609 atendimentos; o Cras Gervásio Maia, 1.586 atendimentos; o Cras Padre Zé, 1.970 atendimentos; o Cras São José, 1.645 atendimentos; o Cras Ilha do Bispo, 1.396 atendimentos; e o Cras Mandacaru, 1.899 atendimentos.

Endereços e telefones dos Cras em João Pessoa:

– Cras Alto do Mateus – Rua Luiz Pimentel de França Basta, s/n. Telefone: 3214-6641;

– Cras Cristo – Rua Universitário Rogério Benevides, s/n. Telefone: 3214-4912;

– Cras Cruz das Armas – Rua Juiz Domingues Porto, s/n. Telefone: 3214-5494;

– Cras Gervásio Maia – Rua Venâncio Gonçalves de Oliveira, s/n. Telefone: 9 8712-5562;

– Cras Gramame – Rua Telegrafista Geraldo Fagundes de Araújo, s/n. Telefone: 3220-1210;

– Cras Grotão – Rua Francisco Gomes de Oliveira, s/n – Funcionários II. Telefone: 3214-3441;

– Cras Ilha do Bispo – Travessa Lopo Garro, s/n. Telefone: 3214-5479;

– Cras Mandacaru – Rua Professor Alfredo de Ataíde, s/n. Telefone: 3218-7814;

– Cras Mangabeira – Rua Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, nº 1.188. Telefone: 3239-1677;

– Cras Valentina – Rua Francisco Alves Rodrigues, nº 28. Telefone: 3237-4680;

– Cras Padre Zé – Rua Prefeito José de Carvalho, nº 116. Telefone: 3214-2850;

-Cras São José – Travessa São Gonçalo, nº 15 (Chatuba). Telefone: 3214-8588;

-Cras Vale das Palmeiras – Av. Vale das Palmeiras, s/n. Telefone: 3218-5220;

– Volante Roger – Rua Professor Sizenando Costa, nº 57 – Roger (ao lado da Bica). Telefone: 3214-1709.