Prefeitura oferece vagas em seis cursos de capacitação para mulheres do Complexo Beira Rio

16/07/2023 | 15:00 | 49

O programa João Pessoa Sustentável, com apoio do Projeto Cidadã, está oferecendo cursos de capacitação pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) na área da construção civil. São 192 oportunidades para mulheres em seis cursos distintos, com vagas prioritárias para as moradoras das oito comunidades do Complexo Beira Rio: Cafofo Liberdade, Brasília de Palha, Padre Hildon Bandeira, Vila Tambauzinho, Miramar, Tito Silva, São Rafael e Santa Clara.

Os cursos oferecidos terão de 160 a 200 horas de duração e serão ministrados de segunda-feira à sexta-feira dentro das comunidades. As formações são para pedreira de reforma geral, assentadora de revestimento cerâmico, instaladora hidráulica, técnicas em aplicações de gesso, eletricista instaladora predial de baixa tensão e pintora de obras imobiliárias.Os turnos ainda não foram fechados e vão depender da demanda.

O Projeto Cidadã é idealizado pela primeira-dama do município, Lauremília Lucena. Serão formadas 12 turmas, sendo duas de cada curso, com 16 alunas em cada turma. O grau de escolaridade exigido vai do ensino fundamental incompleto (do 5º ao 6º ano, de acordo com o curso) ao ensino fundamental completo. A pré-inscrição para formação de turma está sendo feita nos Escritórios Locais de Gestão (Elos) que atendem as comunidades.

“As inscrições para esses cursos são uma grande oportunidade para que mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social, que estejam desempregadas e que desejam melhorar suas perspectivas de emprego, possam se qualificar para o mercado de trabalho”, afirmou Dorgival Vilar, coordenador executivo do Programa João Pessoa Sustentável.

Documentos – As interessadas devem se dirigir ao Elo de sua comunidade com RG, CPF e foto do selo do imóvel até o dia 01 de agosto. O selo é a identificação da moradia feita pela equipe multidisciplinar responsável pelo Plano de Desenvolvimento Comunitário do território, que fez todo levantamento socioeconômico das famílias do Complexo Beira Rio.

Informações sobre os cursos pelos telefones abaixo:

Elo 1 (Expedicionários): 99948-0076 – atende Cafofo Liberdade, Brasília de Palha e Padre Hildon Bandeira

Elo 2 (Miramar): 99960-7174 – atende Vila Tambauzinho, Miramar e Tito Silva

Elo 3 (Castelo Branco): 99855-9752 – atende São Rafael

Elo 4 (Castelo Branco): 99960-1385 – atende Santa Clara