Torneio das Comunidades

Prefeitura de João Pessoa promove 3ª etapa de campeonato de futmesa no Novo São José

15/07/2023 | 15:00 | 130

A Secretaria de Juventude, Esportes e Recreação (Sejer) da Prefeitura de João Pessoa e a Central Única das Favelas (Cufa) promoveram, neste sábado (15), a 3ª etapa do Torneio das Comunidades, na modalidade futmesa, que aconteceu no Residencial Novo São José, em Manaíra. Ao todo, a competição possui quatro etapas, onde cada uma conta com oito duplas de participantes com idades de 12 até 17 anos.

De acordo com o secretário municipal de Juventude, Esportes e Recreação, Kaio Márcio, o campeonato, assim como outras atividades da Sejer, é uma oportunidade de iniciação esportiva para as crianças e os adolescentes das comunidades da Capital. “O torneio foi criado para chegar mais perto das comunidades, começando por uma modalidade, a qual os adolescentes já praticam e têm intimidade, conseguindo reunir um grupo grande de interessados em participar. Assim, integrando esses jovens ao mesmo tempo em que oferecemos esporte e lazer”, afirmou.

As duas primeiras etapas da competição foram disputadas, no último mês de maio, em Paratibe e na Comunidade do Citex, no bairro João Paulo II. A próxima etapa deverá acontecer no dia 29 de julho, no Residencial Vista Alegre. Já a final do torneio, prevista para o dia 26 de agosto, será disputada pela dupla campeã de cada etapa no Campo da Marquise, no Valentina Figueiredo.

“Com o campeonato, a gente traz pra dentro dos territórios de favela a importância do esporte, porque sabemos das dificuldades das pessoas que moram nessas localidades para ter acesso a um esporte de qualidade”, destacou Emerson Silva, presidente da Cufa na Paraíba.

Nesta etapa da disputa, no Novo São José, o clima foi de animação entre os meninos que participaram da competição. Para o estudante Mateus Calixto da Silva, 16 anos, o torneio é uma forma de incentivo à prática de esportes. “O futebol de mesinha é um esporte que a gente já gostava, mas com o apoio da Prefeitura, a gente se sente mais animado de disputar e praticar levando a sério”, disse.

Futmesa – Para brincar, basta uma mesa com uma rede e uma bola de futebol. Mistura de tênis de mesa, futebol e futevôlei, é jogado em esquema individual ou em duplas. Cada jogador ou dupla se posiciona de cada lado da mesa e o objetivo é fazer com que o adversário não seja capaz de devolver a bola.

São três toques para cada lado com os mesmos membros usados no futebol e no futevôlei: cabeça, ombro, coxa, peito e pé. Não se pode tocar nem na bola nem na mesa com mãos e braços. Mas pode-se subir na mesa com os pés.