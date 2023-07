Movimento pró-vacina

Prefeitura reúne parceiros para discutir e alinhar estratégias para ampliar as coberturas vacinais

13/07/2023 | 21:00 | 43

Com o objetivo de discutir, traçar e ampliar a cobertura vacinal na Capital, a Prefeitura de João Pessoa reuniu, nesta quinta-feira (13), parceiros que fazem parte do Projeto ‘Pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais (PRCV), do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz). O encontro aconteceu na Central de Imunobiológicos – Rede de Frio, em Água Fria, e foi uma oportunidade também para avaliar as estratégias e os resultados que vêm sendo desenvolvidos na cidade.

O objetivo do projeto é apoiar o Programa Nacional de Imunização com ações estratégicas para atingir as metas ideais de cobertura vacinal, promovendo a articulação com parceiros e consolidando e ampliando redes colaborativas nos territórios. “Estamos discutindo e traçando novos processos e dinâmicas de atuação, trabalhando uma ampla rede de assistência e fluxo de informação, sobre como podemos otimizar os processos que já estão sendo construídos e consolidados para ampliar a cobertura vacinal na Capital, se tornando piloto para outras regiões e, principalmente, criando uma rede de mobilização para conscientização preventiva da população”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização de João Pessoa.

A professora de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Sandra Raquel de Azevedo, que estava presente na reunião, apontou algumas maneiras de como o seguimento acadêmico pode contribuir para a construção desse processo de informação e auxiliar na melhoria da cobertura vacinal. “Temos um interesse em construirmos juntos esse trabalho de comunicação, que abrange essa intersetorialidade, sobretudo, de forma continua e sistemática para trabalhar a informação e a educação em saúde, consolidando essa assistência preventiva que é tão importante nesse processo de saúde pública”, ressaltou a acadêmica.

Projeto – Desde setembro 2021, o PRCV vem atuando nos estados do Amapá e da Paraíba, tendo contribuído para que estes estados fossem os primeiros da Federação a alcançar a meta de 95% de crianças vacinadas na Campanha Nacional contra a Poliomielite. O grande diferencial do projeto é a construção de um Pacto Social pela Vacinação, tendo como protagonistas os estados e municípios e contando com a mobilização de redes locais de apoio compostas pelo poder público, universidades, movimentos sociais e organizações representantes da sociedade civil.

Para mais informações sobre o Projeto ‘Pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais’, acesse o link.