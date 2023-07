Fluminense x Sporting Cristal E River Plate x The Strongest: PALPITES, MELHORES ODDS, ESCALAÇÕES

River Plate e The Strongest se preparam para um emocionante confronto pela Copa Libertadores da América 2023. A partida está marcada para hoje (27/06) às 21h, com o River Plate atuando em sua arena. Enquanto isso, Fluminense e Sporting Cristal também se enfrentarão hoje no mesmo horário, com o Fluminense sendo o mandante do jogo em sua própria arena.

No duelo entre River Plate e The Strongest, os palpites indicam um jogo disputado. A expectativa é que o River Plate conquiste a vitória por 2 a 1 sobre o time boliviano. Com base no histórico recente das equipes e nas projeções, o River Plate possui uma ligeira vantagem para sair vitorioso nesse confronto.

No entanto, a atenção dos torcedores estará voltada para o confronto entre Fluminense e Sporting Cristal. Nesse jogo, três palpites se destacam como as melhores opções para os apostadores. Primeiro, a tendência é que ambas as equipes marquem gols. Nas últimas quatro partidas do Fluminense, em três delas tanto o Tricolor quanto o adversário balançaram as redes, representando 75% dos jogos.

Por sua vez, o Sporting Cristal vive um ótimo momento, estando invicto há 11 jogos. Em oito dessas partidas, ambas as equipes marcaram gols, resultando em uma média de 72,7%. Portanto, a probabilidade de ambas as equipes marcarem é alta.

Outra aposta interessante é que o total de gols na partida seja superior a 2,5. Levando em consideração o contexto do confronto, onde ambos os times buscam uma vaga na próxima fase do grupo D da Libertadores 2023, espera-se um jogo movimentado e disputado. Ao somar os gols marcados e sofridos pelas equipes até o momento na competição, temos uma média de 3,0 gols por partida.

No primeiro encontro entre Fluminense e Sporting Cristal, realizado no estádio Nacional do Peru, o placar foi de 3 a 1 para o Fluminense, superando a marca de 2,5 gols. Considerando o desempenho individual de cada equipe, o Fluminense marcou nove gols e sofreu cinco em cinco jogos, resultando em uma média de 2,8 gols por partida. Já o Sporting Cristal marcou sete gols e sofreu nove, o que nos dá uma média de 3,2 gols por jogo. Esses números reforçam a tendência de um jogo com mais de 2,5 gols.

Com base nessas informações, os apostadores têm boas oportunidades de lucrar ao investir nas opções de ambas as equipes marcam e total de gols superior a 2,5. Essas apostas levam em conta o histórico recente das equipes, o desempenho na competição e a necessidade de vitória de ambos os times. A expectativa é de uma partida emocionante, com chances de gols para ambos os lados, oferecendo aos apostadores uma excelente oportunidade para aproveitar as melhores opções de palpite.

PALPITES *TEMPO NORMAL

19:00 Athletico-PR 2 x 0 Alianza Lima Rodada 6 – STAR PLUS 19:00 Libertad 1 x 2 Atlético-MG Rodada 6 STAR PLUS 21:00 River Plate 2 x 1 The Strongest Rodada 6 STAR PLUS 21:00 Fluminense 2 x 0 Sporting Cristal Rodada 6 PARAMOUNT+ 21:00 Olimpia 1 x 0 Melgar Rodada 6 PARAMOUNT+ 21:00 Atlético Nacional 3 x 1 Patronato STAR PLUS

PALPITES DE AMANHÃ

Prováveis escalações

Fluminense provável escalação: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima (Thiago Santos) e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Sporting Cristal provável escalação: Alejandro Duarte; Gianfranco Chávez, Ignácio, Nilson Loyola e Leonardo Diaz; Leandro Sosa, Jesús Pretell, Adrián Ascues e Washington Corozo; Irven Ávila e Alejandro Hohberg. Técnico: Tiago Nunes.

