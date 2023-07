Zeladoria

Agentes de limpeza urbana recolhem entulhos em 10 localidades nesta terça-feira

11/07/2023 | 10:00 | 50

Os agentes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) recolhem entulhos em 10 localidades de João Pessoa, nesta terça-feira (11). São atendidos os bairros de Praia da Penha, Praia do Seixas, Costa do Sol, Alto do Mateus, Centro, Mangabeira, Bairro dos Novais e Gramame, e as avenidas Hilton Souto Maior e Acesso Oeste.

O recolhimento de resíduos de poda de árvores é feito nos bairros de Ernesto Geisel, Irmã Dulce, Gramame, Mangabeira, Cidade Verde (Mangabeira), Praia da Penha, Praia do Seixas e Costa do Sol.

Os serviços de zeladoria – capinação, roçagem e pintura de meio-fio – são executados nos bairros de Bessa, Jardim Oceania, Brisamar, Bairro dos Ipês, Gramame, Oitizeiro, Bairro das Indústrias e Valentina Figueiredo. Os serviços também são realizados no Parque Parahyba 1 e nas avenidas Tancredo Neves, Ruy Carneiro, Hilton Souto Maior e Acesso Oeste.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo programa Prefeitura Conectada, clicando em “Atendimento ao Cidadão” e, em seguida, “Zeladoria”, por meio do endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10