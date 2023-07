Assistência social

Prefeitura atendeu mais de 1,6 mil pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social no primeiro semestre

10/07/2023 | 09:30 | 33

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), registrou 1.629 atendimentos às pessoas em situação de rua e/ou vulnerabilidade social no Município. O levantamento foi elaborado com base nos atendimentos do Serviço Especializado de Abordagem Social (Ruartes), e dos dois Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros Pop), que compõem a rede de serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade.

O Ruartes conta com uma rede de profissionais que executam diariamente o trabalho social de abordagem e busca ativa, realizando a aproximação e estabelecendo o primeiro contato com as pessoas em situação de rua. Entendendo quais são as principais necessidades de cada pessoa, e realizando os encaminhamentos necessários para os serviços da rede de proteção, que podem ser: a retirada de um novo documento, um atendimento de saúde, o retorno à cidade de origem, o contato com a família, entre outras necessidades.

No período de janeiro a maio de 2023, o Ruartes registrou 413 atendimentos, número que inclui imigrantes (276). Do total de 413 atendimentos, 93 foram crianças de 0 a 12 anos de idade; 21 adolescentes entre 13 e 17 anos de idade; 82 jovens entre 18 e 29 anos; 199 adultos entre 30 e 59 anos de idade; 18 idosos de 60 anos ou mais. Dessas pessoas abordadas, foram registrados 251 homens e 162 mulheres.

Os Centros POP (I e II) oferecem atendimentos individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e socialização das pessoas em situação de vulnerabilidade social, e têm como objetivo assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, incentivando o fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares, na perspectiva da autonomia e emancipação do indivíduo/família, na reinserção família e retorno a cidade de origem.

Diariamente, 120 pessoas vão até o Centro Pop I para receber refeições; 10 pessoas para repouso; uma média de 30 pessoas utilizam o espaço para higiene pessoal; e uma estimativa de 5 pessoas lavam as roupas. No primeiro semestre de 2023, foram registrados o total de 670 atendimentos. Já o Centro Pop II, que tem a capacidade máxima de 20 acolhimentos, com a permanência de caráter emergencial, registrou 546 atendimentos, no mesmo período.

Serviço

Ruartes – Localizado na Rua 13 de Maio, n 508, no Centro da cidade e pode ser acionado pelo telefone 3214-3709 ou por meio do canal de denúncias Disque 156.

Centro POP I – Localizado na Rua 13 de Maio, n 508, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone para contato é o 3214-7881.

Centro POP II – Localizado na Avenida Capitão José Pessoa, n 65, no bairro de Jaguaribe, com funcionamento 24 horas. O telefone para contato é o 3214-1042.