Exposição

Emlur recebe visitantes na Multifeira Brasil Mostra Brasil e orienta sobre educação ambiental

09/07/2023 | 16:00 | 129

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) está participando da Multifeira Brasil Mostra Brasil, no Centro de Convenções, e orienta os visitantes sobre educação ambiental. O estande expõe peças de artesanato produzidas a partir do reaproveitamento de papel, metal e plástico, o que tem chamado a atenção de quem passa pelo local.

A professora de Letras, Tatiane Fernandes, não acreditou que uma cadeira feita de isopor era composta por esse material e papel. Ela elogiou o trabalho dos artesãos da Divisão de Arte e Cultura (Diac) da Emlur. “É um trabalho de tirar do lixo e transformar em arte. É muito interessante. Se as pessoas aprendem a fazer, podem vender para gerar renda”, diz.

A coordenadora da Diac, Risonete Guedes, está satisfeita com a resposta do público à exposição. “As pessoas estão entrando, fazendo fotos junto aos artigos e parabenizando pelo trabalho. Outro dia, uma criança ficou chorando porque queria que o pai comprasse um barquinho de papel produzido por nossa equipe, mas as peças não estão à venda”, comenta.

Coleta seletiva – O estande também chama a atenção das pessoas pela instalação de dois pontos de entrega voluntária (PEVs), equipamentos para o descarte de metal, vidro, papel e plástico. Os PEVs estão sendo instalados em alguns pontos da cidade, onde há grande fluxo de pessoas.

A equipe de Educação Ambiental da Emlur orienta sobre como fazer o descarte correto de resíduos, separando o que pode ser reciclado (resíduos secos) e o que não pode (resíduos úmidos). Os agentes educadores ainda informam sobre a ampliação da coleta seletiva, que atende os condomínios residenciais com mais de três pavimentos.

A adesão ao serviço de coleta seletiva é feita pelo programa Prefeitura Conectada. O interessado deve selecionar a opção “zeladoria” e preencher os dados solicitados. O acesso é por meio do endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10

Pauta ambiental – A estudante do segundo ano do Ensino Médio, Natália Lorena, fez várias fotos do estande, no passeio com os pais. Ela destacou a importância de debater o meio ambiente. “É uma pauta que deve ser trabalhada na sociedade, principalmente por causa de tantos danos que o meio ambiente vem sofrendo”, aponta.

Ela conta que vai se inspirar no artesanato da Emlur para fazer um trabalho de Ciências da Natureza. Sobre a separação de resíduos, ela comenta que o pai junta todas as latinhas para destinar à coleta seletiva.

Apresentações – Na noite de abertura da Multifeira, na última sexta-feira (7), o grupo de percussão da Emlur, Baticumlata, apresentou seu repertório sobre a limpeza urbana. O grupo produz música utilizando materiais recicláveis como instrumentos musicais, a exemplo de bombonas de plástico, colheres de pau e tonéis de ferro.

Os participantes foram às gargalhadas com a apresentação do grupo de teatro da Emlur, que também passa a mensagem de sustentabilidade por meio lúdico, com música, atuação e interação com o público.

Multifeira – A Brasil Mostra Brasil acontece até o dia 16 de julho, das 16h às 22h, com expectativa de público de mais de 100 mil pessoas. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). Há gratuidade para crianças de até 12 anos e idosos acima de 65 anos. O custo do estacionamento é de R$ 8.