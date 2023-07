Educação e tecnologia

Professores da Rede Municipal recebem certificado de Robótica pela Lego Education Academy

08/07/2023 | 12:00 | 70

O prefeito Cícero Lucena realizou, na manhã deste sábado (8), a assinatura simbólica de certificados para 612 professores e especialistas da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa que concluíram qualificação em robótica pela Lego Education Academy. A solenidade aconteceu no auditório da Uninassau, no Bairro dos Estados.

“É muito bonito ver o processo de aprendizado contínuo dos nossos professores, que estudam para passar adiante, para espalhar informação e conhecimento. É assim que vamos fazer essa cidade melhor, mais justa, mais humana e mais solidária”, afirmou o prefeito, que também é paraninfo da turma, em fala emocionada. A ação se alinha às diretrizes do Programa Prefeito Amigo da Criança.

O prefeito recebeu certificado apontando que João Pessoa realizou a maior formação do tipo em todo o País no primeiro semestre de 2023. “Em nome da Lego Education expressamos nossa imensa satisfação de participar da implementação desse projeto em João Pessoa. Nosso compromisso é oferecer soluções educacionais inovadoras alinhadas a melhores práticas pedagógicas, o que foi fortalecido por meio dessa parceria significativa com a Prefeitura da cidade. Nosso esforço cria ambiente enriquecedor e estimulante para os estudantes”, disse a gerente regional da Lego Education nas Américas, Claudette Molina, por meio de vídeo.

A secretária municipal da Educação, América Castro, contou que presenciou a dedicação dos profissionais durante o processo. “As palmas hoje são para esses profissionais que se voluntariaram para fazer o curso e que estão junto conosco para fazer mais e melhor e levar isso para todas as escolas da Rede”, declarou.

A pedagoga Diana Dayse, uma das especialistas que concluiu o curso, afirmou que a geração de oportunidades para os estudantes é o maior benefício dessa ação. “Poderia passar horas indicando as vantagens pedagógicas da inserção deste material em sala de aula, como o fato de ser lúdico, inclusivo, desafiador. Mas o maior benefício que ele traz é a oportunidade. Pois dificilmente as crianças teriam acesso a material com tanta potencialidade. Ações como essas dizem muito sobre o tipo de sociedade e de educação que a gestão quer para a cidade”, concluiu.

Participaram da solenidade a representante da Lego Education Academy no Brasil, Elianay Carmelo, a reitora da Uninassau, Erika Pacheco; e a secretária executiva da Educação, Luciana Dias.