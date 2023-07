Cultura e diversão

‘Férias no Parque’ leva famílias para o Parque Solon de Lucena e garante lazer nos finais de semana de julho para as crianças

01/07/2023 | 20:00 | 39

A tarde deste sábado (01) teve diversão garantida para as crianças no Parque Solon de Lucena, através do projeto da Prefeitura de João Pessoa ‘Férias no Parque’. Com direito a brincadeiras, apresentações e parques de diversão, o primeiro dia do evento contou também com a apresentação musical da cantora Laís Menezes, que se apresentou no programa The Voice Kids, da Rede Globo. Neste domingo, o projeto tem continuidade a partir das 15h.

‘Férias no Parque’ foi desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e acontecerá todos os sábados e domingos de julho, das 15h às 20h. “Todos os finais de semana teremos diversas atrações de lazer, cultura e diversão. São atrações grátis para as famílias e todos os pessoenses vão se encontrar aqui no Parque Solon de Lucena”, afirmou o secretário da Sedurb, Fábio Carneiro.

No Palco principal, as crianças se divertiram com o espetáculo ‘Era uma vez no mar…”. Em seguida a cantora Laís Menezes, que já tinha mostrado seu talento no programa The Voice Kids na edição de 2021, cantou grandes sucessos das paradas atuais e do forró e sertanejo. Além de encantar o público, ela levou crianças ao palco para fotos e apresentou músicas de seu repertório próprio, como ‘Best Friend’, lançada em parceria com a cantora Sammya Maia.

Mas não foi só no palco que teve atrações. Ao longo de todo o Parque Solon de Lucena, diversas famílias aproveitaram os brinquedos e praça de alimentação. “É muito bom ter um projeto como este que faz a gente tirar nossas crianças de casa, da frente das telas do celular, pra se divertir ao ar livre, pra ver apresentações culturais”, afirmou Luciana Andrade.

A Sedurb conta com o apoio das Secretarias de Comunicação (Secom) e de Juventude, Esporte e Lazer (Sejer), além da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e Guarda Civil Metropolitana (GCM) para a realização do ‘Férias no Parque’. Além disso, tem incentivado projetos que geram oportunidades de negócios para microempreendedores cadastrados na Prefeitura, levando estes profissionais também para o projeto no Parque da Lagoa, seja na Praça de Alimentação, nos brinquedos infantis, carrinhos de pipoca e algodão doce.

Serviço:

Férias no Parque

Data: sábados e domingos do mês de julho

Horário: 15h às 20h

Programação:

Domingo (02/07)

Atrações: Millenium Circus

Contação de história com Walter Olivério