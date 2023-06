Serviços

Primeira edição do ‘Saúde + Perto’ realiza 350 atendimentos e SMS divulga calendário das próximas ações

29/06/2023 | 13:00 | 41

A primeira edição do ‘Saúde +Perto’, ação realizada pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta quarta-feira (28), realizou 350 atendimentos em diversas especialidades médicas, além de atendimento clínico geral, enfermagem, vacinação e muito mais. A ação teve como objetivo facilitar o acesso dos moradores da Capital aos atendimentos especializados, levando os serviços para mais perto da população.

Além dos atendimentos, na ação foram marcados 450 exames, aplicadas 116 doses das vacinas contra a Influenza e da Bivalente, que protege contra a Covid-19, feitos 100 cartões do SUS e realizados 528 testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), desses, cinco deram reagentes para Sífilis, um para Hepatite B e um para Hepatite C. Esses pacientes receberam encaminhamento para a assistência prestada pela Rede Municipal de Saúde.

“Ficamos muito felizes em como a ação aconteceu e como foi bem recebida pela população. Nosso objetivo é diminuir a distância que existe entre o usuário e o serviço de saúde, principalmente diante da grande quantidade de áreas descobertas, por isso a tendência é que essa ação se repita muitas vezes para que a gente possa ofertar à população a assistência que ela merece”, destacou o secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira.

Próximas ações – Diante do sucesso da primeira edição do ‘Saúde +Perto’, que recebeu diversos elogios por parte dos usuários, a SMS já preparou o calendário das próximas edições, que acontecerão aos sábados, no mês de julho, iniciando no dia 8, no Bairro das Indústrias. No dia 15 de julho o Saúde+Perto acontecerá no bairro do Valentina. Já no dia 22 de julho será em Mandacaru e no dia 29 no Bessa.

‘Saúde + Perto’ – Durante a ação são ofertados atendimentos de enfermagem, cartão SUS, cadastro para o programa Remédio em Casa, atendimento médico com clínico geral, dermatologista, ginecologista, pediatra, neurologista, reumatologista, além de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), atendimento com fisioterapeuta, testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, vacinação e marcação de consultas e exames.

No local, o usuário passa por uma triagem antes de ser direcionado ao atendimento especializado mais adequado. Para participar, é importante levar os documentos pessoais (RG e CPF) e um comprovante de residência. A ação é aberta ao público e acontece das 8h às 16h.