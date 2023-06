A partir do dia 03

Centro Cultural de Mangabeira abre inscrições para cursos, oficinas e traz dança e ballet na lista

28/06/2023 | 19:30 | 96

O Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena, vinculado à Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), está se preparando para iniciar mais um semestre de cursos e oficinas. As matrículas começam na próxima segunda-feira (3) e seguem até a terça-feira (11). Ao todo, serão oferecidas 900 vagas em 15 cursos e oficinas. A previsão é que as aulas comecem no dia 17 de julho, seguindo até 14 de dezembro.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, declarou que a Fundação tem uma política muito forte de valorização centrada na ideia de formação, e os cursos do Centro Cultural de Mangabeira são sempre muito procurados e têm uma boa aceitação.

“A novidade deste semestre é que estamos levando também aulas de ballet e de dança contemporânea que serão lecionadas pelos nossos professores-bailarinos da Companhia Municipal de Dança. Nós tínhamos esse compromisso de um lado pedagógico da Companhia e estamos colocando em prática neste semestre”, afirmou Marcus Alves.

As matrículas serão feitas conforme a opção escolhida. Nesta segunda-feira (3), será a vez dos interessados nos cursos de informática e flauta doce. Na terça (4), cursos de violão e cavaquinho. Na quarta-feira (5), as matrículas serão para os cursos de artes visuais e teclado. Já na quinta (6), para zumba, ballet, jazz e dança contemporânea.

O processo de matrículas segue na sexta-feira (7), para os cursos de forró e pagode baiano. Na segunda (10), para cursos de mágica e capoeira. Por fim, na terça-feira (11), serão feitas as matrículas para os cursos de percussão e ioga.

Serão 80 vagas para violão, flauta doce (80), teclado (80), artes visuais (120), mágica (40), percussão (120), cavaquinho (80), informática (90), capoeira (50), forró (20), zumba (50), ballet (10), jazz/dança contemporânea (10), pagode baiano (20) e ioga (50). Os cursos e oficinas serão ministrados por professores da rede municipal de João Pessoa.

“A cada semestre observamos que a procura por nossos cursos e oficinas tem aumentado. Com isso, buscamos sempre melhorar nosso Centro na parte da estrutura, na organização pedagógica para, assim, chegarmos nesse momento de matrículas”, declarou o coordenador do Centro Cultural Tenente Lucena, Júnior Mangabeira.

Ele enfatizou que a cada semestre há sempre novidades, a exemplo da oferta de novos cursos, e lembra também que, neste período, houve uma grande procura de moradores de João Pessoa e até de cidades da região metropolitana. “Isso, para nós que fazemos o Centro Cultural Tenente Lucena, é gratificante e mostra o cuidado que o prefeito Cícero Lucena tem com a cultura da nossa cidade”, completou.