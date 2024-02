Prefeitura de João Pessoa anuncia calendário de corridas de rua para 2024

Consolidada como a capital dos esportes, João Pessoa será palco de quatro grandes eventos de corridas de rua em 2024. A iniciativa da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) fortalece a prática esportiva, integração comunitária e conscientização sobre a qualidade de vida. De acordo com o planejamento, os eventos serão: Corrida do Consumidor, no mês de março; Autismo Run, em abril; Maratona Internacional de João Pessoa, em agosto; e Corrida do Natal, em dezembro.

Para Kaio Márcio, secretário de Juventude, Esportes e Recreação, as competições esportivas se tornaram tradicionais na cidade, fomentando o trabalho da gestão do prefeito Cícero Lucena, que tem investido em ações e projetos para que a população pratique atividade física, contribuindo ainda para a consolidação do turismo esportivo.

“Isso demonstra um crescimento da modalidade e também um olhar da administração municipal ao esporte. A corrida de rua é o esporte mais democrático que temos e está em plena ascensão na nossa cidade. É fundamental realizarmos esses eventos, pois são de extrema importância para a iniciação esportiva e nas competições. Estamos empolgados para a temporada com quatro provas”, frisou Kaio Márcio.

O primeiro evento do ano da modalidade é a Corrida do Consumidor, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). Além de promover um estilo de vida ativo, a corrida também oferecerá espaços para orientações jurídicas e informativas sobre temas relacionados aos direitos do consumidor, contribuindo, assim, para uma sociedade mais consciente e informada.

A prova acontece no dia 16 de março, um dia depois da data que foi criada com o objetivo de lembrar os direitos que os cidadãos possuem enquanto consumidores. A prova terá dois percursos, de 5 e 10 quilômetros.

O evento seguinte será a Autismo Run, maior prova inclusiva do Nordeste, que é uma iniciativa dedicada à conscientização sobre o autismo e à arrecadação de fundos para apoiar programas e instituições que oferecem suporte a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

A disputa vai acontecer no dia 14 de abril, com largada às 6h, no Largo do Busto de Tamandaré, e tem a parceria da Associação Paraibana de Autismo (APA), Associação de Corredores de Pernambuco (Acope) e a Clínica Pró Kids.

Aniversário da cidade – Um dos pontos altos do calendário será a Maratona Internacional de João Pessoa, que esse ano chega a quarta edição. O sucesso do evento ficou evidenciado nas últimas três edições, atraindo corredores de todo o País e do Exterior.

Pelo percurso, já passaram de 12 mil corredores de 23 estados brasileiros. Além disso, a organização da prova já distribuiu mais de R$ 270 mil em premiação e arrecadou 18 toneladas de alimentos. A prova está programada para o dia 4 de agosto, um dia antes das comemorações do aniversário de 439 anos de João Pessoa.

Corrida do Natal – Encerrando a temporada 2024, no mês de dezembro, será realizada a Corrida do Natal. O objetivo do evento é trazer o espírito festivo para um dos principais corredores da cidade – Avenida Epitácio Pessoa, que nessa época do ano estará iluminada com decoração natalina. A largada é no Parque Solon de Lucena e a chegada no Busto de Tamandaré, em Tambaú.

“Cada evento do calendário de corridas de rua de João Pessoa oferecerá diferentes categorias de participação, permitindo que pessoas de todas as idades e níveis de habilidade possam participar. Com isso, a Prefeitura de João Pessoa reafirma seu compromisso com a promoção da saúde, do esporte e da inclusão social”, ressaltou o secretário de Esportes do município. Os interessados em participar dos eventos devem ficar atentos às inscrições e os detalhes que serão divulgados próximo as competições.