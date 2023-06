Coisa de Alma: Filho de Marília Mendonça vê sósia da sertaneja cantando e surpreende ao revelar o que sentiu

O legado deixado por Marília Mendonça continua vivo na memória de seus fãs, mesmo após a trágica perda da cantora em um acidente aéreo em Minas Gerais, no ano passado. E parece que a semelhança entre Marília e seus admiradores não se limita apenas à paixão pela música, pois alguns deles se tornaram verdadeiros sósias da sertaneja, como é o caso de Juliana Cavalheiro Bentz, uma jovem que emociona a todos com seu talento vocal.

Juliana ganhou notoriedade em todo o Brasil depois que um vídeo dela viralizou nas redes sociais, mostrando sua interpretação de uma música de Marília Mendonça. Os internautas rapidamente aprovaram o talento da jovem e a forma como ela se assemelha à famosa cantora.

Além da voz incrivelmente semelhante à de Marília Mendonça, Juliana também compartilha traços físicos que lembram muito a artista. Surpreendentemente, até a mãe de Marília, a senhora Ruth Moreira, elogiou a “sósia” de sua filha, expressando sua aprovação pela jovem talentosa.

Ruth Moreira recebeu um vídeo de Juliana e ficou tão impressionada que decidiu seguir a cantora nas redes sociais. Além disso, ela enviou uma mensagem perguntando se era Juliana quem estava cantando. A jovem confirmou que era ela mesma e revelou que sempre foi fã de Marília Mendonça. Emocionada, Juliana disse: “Eu estou chorando aqui. Estou emocionada. Eu sempre amei vocês”. A senhora Ruth compartilhou que mostrou o vídeo da sósia para o filho de Marília Mendonça, que prontamente identificou a semelhança e pensou que era sua mãe.

Em um gesto de incentivo, a mãe da sertaneja encorajou Juliana Bentz a seguir em frente, ressaltando que Marília deixou um legado na história das mulheres. O pequeno Léo, filho da cantora com Murilo Huff, também teve a guarda compartilhada com a avó Ruth, e ele foi quem reconheceu a “mamãe” no vídeo da sósia.

Essa história mostra como o talento e a semelhança física podem criar conexões emocionais e perpetuar a memória de artistas queridos. Juliana Bentz certamente encontrou uma forma especial de honrar Marília Mendonça e sua música, cativando o coração dos fãs e até mesmo do filho da cantora.

Fátima Bernardes e Globo enfrentam crise e com triste notícia não têm motivos para sorrir

A trajetória de Fátima Bernardes na Globo tem sido marcada por mudanças e novos desafios. Após deixar o programa Encontro no ano passado, a jornalista migrou para o The Voice, onde comandou o The Voice Brasil e, atualmente, está à frente do The Voice Kids. No entanto, nem tudo são flores para a apresentadora e a emissora, pois enfrentam alguns obstáculos que vêm afetando sua audiência e a atração de anunciantes.

A presença de Fátima Bernardes como apresentadora do The Voice Kids poderia ter sido um atrativo para os anunciantes, mas não foi o que ocorreu. O formato desgastado do talent show contribuiu para que os anunciantes não se interessassem pela atração, resultando em uma dificuldade em encontrar patrocinadores para o programa.

Embora a Globo seja conhecida por sua força de audiência e seus programas geralmente liderem os índices, o The Voice Kids não tem alcançado bons resultados. No último domingo (28), o programa registrou uma média de apenas 11,8 pontos. Em contrapartida, o filme exibido antes alcançou 12,2 pontos de média, enquanto o jogo que veio depois atingiu impressionantes 28 pontos de pico. Essa queda de audiência pode ser considerada preocupante, e a concorrência, como o programa Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli, tem se beneficiado disso, registrando picos de nove pontos no confronto com Fátima Bernardes.

A falta de interesse dos anunciantes também é uma questão relevante para a continuidade dos programas de TV. Os programas dependem do apoio financeiro dos anunciantes, e cada marca que se associa a um programa contribui financeiramente para sua exibição. A expectativa era de uma grande procura devido à presença de Fátima Bernardes, porém, a realidade foi diferente. A falta de interesse dos anunciantes pode levantar questionamentos sobre o futuro dos programas The Voice.

Diante desses desafios, Fátima Bernardes e a Globo precisam encontrar soluções para reverter a queda de audiência e atrair novamente os anunciantes. A renovação do formato do programa e estratégias de marketing podem ser necessárias para manter o interesse do público e despertar o interesse dos anunciantes. Resta acompanhar os próximos passos da emissora e de Fátima Bernardes para saber como enfrentarão esses desafios e se conseguirão recuperar a audiência e o apoio dos anunciantes.

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, cresceu e agora tem 12 anos.

A menina é muito querida nas redes sociais e gosta de compartilhar momentos do seu dia a dia com os milhares de fãs e seguidores que acompanham sua rotina nas redes sociais.

Ela publicou uma foto que encantou seus seguidores ao revelar uma curiosidade sobre sua aparência transformada. Rafaella fez questão de mostrar que a cor dos seus olhos se adapta de acordo com a intensidade da luz.

Para comprovar isso, ela comparou duas imagens para evidenciar a diferença. “Hoje meus olhos verdes resolveram aparecer! Nunca tinham ficado verdes antes! Verde e azul!”, escreveu ela na publicação que você pode conferir abaixo. Em uma das fotos, ela até escreveu: “Reparem a diferença! Amando!”.

Rafinha Justus recebe a vacina contra a Covid Recentemente, a menina apareceu no Instagram de sua famosa mãe, que possui mais de 8 milhões de seguidores. A publicação da apresentadora da RecordTV foi para compartilhar uma notícia muito especial e reconfortante.

Chegou a vez da menina tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus, e esse momento, repleto de alívio e esperança, foi compartilhado com muito carinho pela mamãe. “Enfim, chegou o seu dia, filha. Que emoção! Rafa vacinada. Vacina, sim. Viva o SUS. Viva a ciência”, escreveu na legenda da foto, onde Rafinha aparece segurando o comprovante de vacinação.

