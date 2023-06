Acolhimento

Tardezinha Inclusiva vira evento de descoberta de talentos e mães se emocionam no Dia Mundial do Orgulho Autista

18/06/2023 | 18:00 | 233

A Tardezinha Inclusiva, um dos braços do projeto Somos Capazes – Inclusão pela Arte, que chegou a sua 18ª edição neste domingo (18), se tornou um evento para a descoberta de novos talentos. Um deles é o cantor Lucas Edwards, de 16 anos, que nasceu na Inglaterra e no país britânico fazia parte do coral Young Voz. No Dia Mundial do Orgulho Autista, comemorado neste 18 de junho, a mãe do garoto garante que o projeto mudou a vida do seu filho.

“Meu filho cantou no maior coral da Inglaterra, que é o maior do mundo com 20 mil pessoas. Ele só cantava no coral. Mas Nik Fernandes (uma das idealizadoras do projeto), no mês passado, fez esse talento nascer. Lucas não queria cantar solo, mas acabou indo com Nik ao lado dele. Foi um talento descoberto aqui e deu certo. Agora ele canta música inglesa para os participantes da Tardezinha Inclusiva”, comentou emocionada a mãe de Lucas, Lenilza Edwards, que nasceu em São Paulo, é casada com um inglês e decidiu morar em João Pessoa.

Desta vez, a Tardezinha Inclusiva teve como tema ‘Arraiá com muito orgulho, sim senhor’. A ação sempre acontece no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), com apoio da Associação Paraibana de Autismo (APA).

“A gente tem feito um trabalho constante e corriqueiro com as crianças autistas e suas famílias. Há um ano e nove meses, realizamos essa ação, fazendo todo um trabalho com essas mães. Isso traz muito contentamento. É uma ação que deu certo na Funjope. Tanto eu, como o prefeito Cícero Lucena, temos clareza que pela arte, pela cultura, conseguimos promover inclusão social. A prova é isso que fazemos aqui no Centro Cultural de Mangabeira. Esse trabalho é fruto de diálogo e isso é muito positivo”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

No Dia Mundial do Orgulho Autista, Clenia Maia, que é mãe de Marlysson, de 5 anos, enxerga a data como uma oportunidade para lutar e buscar conhecimento. Há quatro meses, ela conheceu o projeto e viu no evento uma oportunidade para a socialização do filho com outras crianças.

“Nossos filhos precisam muito desse apoio e conviver com outras crianças. Um momento único. Traz muitas famílias e a gente troca experiências. Com o apoio da Prefeitura de João Pessoa, a gente consegue ter um pouco de divertimento. A tarefa de mãe não é fácil. A gente vai fazendo o que pode. Tem muita mãe que não sabe ainda como lidar com o autismo, que requer muita paciência. Quando a gente comemora assim, a gente troca experiência. Gosto muito”, afirmou Clenia Maia.

Nik Fernandes, que é uma das idealizadoras da Tardezinha Inclusiva, destacou o orgulho de comemorar o dia 18 de junho. “As pessoas perguntam se temos orgulho e sim, nós temos. Queremos passar para a sociedade que também existimos e esse orgulho é também para dizer a nossa sociedade que quem é mãe atípica também tem o seu orgulho, independentemente se ele é autista ou não”, frisou.

Diversão – A programação da Tardezinha Inclusiva teve desfile e a escolha das caipiras e coronéis mais caracterizados. A Turma Tá Blz, Baba Baby e Kika, brinquedos infláveis Cindy, Turma Bita, Capitão América, Toy Story, Grupo Eita e o cantor mirim convidado Rafael Star animaram a garotada. Uma quadrilha improvisada foi montada, além de oficinas de cosplay e de arte com a Escola Impacto.

Para as mães foram montadas oficina profissional de mandala, com a Belas Artes; oficina de biscoitos regionais, com a nutricionista Janete Diniz; projeto ‘Cuidar de quem cuida’ com aferição de pressão arterial, teste de glicemia, massagem, sobrancelhas, trancista, limpeza de pele, entre outros serviços de beleza, com Sandra Duartti.

O advogado Rui Rocha também esteve disponível para atendê-las. Uma equipe da Faculdade São Vicente de Paula ainda disponibilizou serviços. O evento tem o apoio da Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad).