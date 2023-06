Reforçando as metas

Em clima de São João, Hospital Municipal Santa Isabel realiza ação sobre segurança do paciente

15/06/2023 | 21:00 | 91

Aproveitando o clima junino, o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) promoveu, na tarde desta quinta-feira (15), o ‘São João da Segurança’. A ação teve como objetivo reforçar as metas de segurança preconizadas internacionalmente e adotadas com êxito na unidade, garantindo um melhor atendimento aos usuários da rede municipal de saúde.

A ação, destinada aos profissionais como médicos, residentes, enfermeiros e técnicos de enfermagem, foi realizada pelo NSP em parceria com os integrantes das seis metas internacionais de segurança do paciente e com toda a coordenação multiprofissional do hospital.

Além de todo colaborador do hospital que tem contato com o paciente, o evento envolveu também a Central de Material de Esterilização (CME). “O São João da Segurança foi um evento projetado para a gente trabalhar com as seis metas de segurança simultaneamente em todo hospital, reforçando os cuidados com a segurança do paciente, quais indicadores e procedimentos que devem ser seguidos para ter essa segurança”, explicou a nutricionista Danielly de Moraes Santos Chiappetta, que coordena o NSP.

Metas – Objetivando oferecer melhor assistência em um ambiente cada vez mais seguro para pacientes e profissionais de saúde, o Hospital Municipal Santa Isabel trabalha diariamente com as seis metas de segurança do paciente preconizadas mundialmente. São elas: identificação do paciente; comunicação efetiva; cirurgia segura; medicação segura; higienização das mãos e prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS); e prevenção de quedas e de lesão por pressão (LPP).

O trabalho de conscientização sobre a importância de seguir critérios para manter os pacientes seguros, reduzindo riscos e garantindo um cuidado de qualidade, foi feito pelos coordenadores de cada meta, contando, inclusive, com algumas dinâmicas, como a ‘Caixa da Verdade’ – utilizada na simulação de higienização das mãos, onde, após fazer a higienização, o funcionário colocava as mãos dentro da caixa, que contém uma luz que mostra os pontos onde o produto agiu, ou seja, se a higienização foi feita de forma correta.

Durante o ‘São João da Segurança’ foram realizadas ações itinerantes e fixa. A fixa foi feita pela Meta 4 (cirurgia segura) e a Meta 5 (higienização das mãos). Já as coordenações responsáveis pelas metas 1 e 2 realizaram ações itinerantes nos setores, reforçando a importância da identificação segura do paciente, da identificação segura em relação aos exames, que devem conter o nome do paciente e todos os indicadores, e sobre comunicação efetiva.

As equipes das metas 3 e 6 passaram pelas unidades de internação, clínicas e UTIs, trabalhando com a importância da prevenção de lesão por pressão e de medicação segura, medicação de alta vigilância, enfocando os cuidados que é preciso ter com a administração de medicamentos.