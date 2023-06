Corpus Christi

Parque Arruda Câmara abre normalmente ao público nesta quinta e sexta-feira

07/06/2023 | 19:30 | 78

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) estará aberto para visitação, em horário normal, nesta quinta-feira (8), ponto facultativo municipal pelo dia de Corpus Christi, e também na sexta-feira (9), oferecendo uma opção de lazer acessível e agradável para todos os públicos. Localizado na área central da Capital, o Parque é uma excelente escolha para aqueles que desejam aproveitar um dia agradável em contato com a natureza sem sair da cidade.

A Bica conta também com zoológico que permite aos visitantes se aproximar de animais exóticos, como a recém chegada leoa Mimi, e aprender sobre a importância da conservação de espécies e do meio ambiente. Além disso, a trilha das águas proporciona um passeio relaxante, com ar puro e paisagens que encantam todas as idades.

No Parque, os visitantes encontram praças com lanchonetes e um lago onde é possível alugar pedalinhos e fazer belas fotografias. O passeio de trenzinho é outra opção divertida para percorrer o parque e ter uma visão panorâmica do local.

Serviço – Localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, bairro do Roger, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara funciona das 8h às 17h, com venda de ingresso até as 16h. A entrada custa R$ 3,00 e crianças com até 7 anos e idosos acima de 65 anos são isentas da taxa.