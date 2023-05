Promoção à saúde

Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada na Capital

31/05/2023 | 12:30 | 96

A Prefeitura de João Pessoa prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza com objetivo garantir e dar continuidade a assistência preventiva, de acordo com a disponibilidade de doses do imunizante no município e, considerando a baixa procura entre alguns grupos prioritários, a exemplo da cobertura de puérperas com 21,09% de pessoas vacinadas e crianças, com 41,60%. A vacina está disponível a toda população, a partir dos seis meses de idade, até o dia 30 de junho.

A campanha teve início no dia 10 de abril, com o objetivo de garantir a assistência preventiva e de reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza, na população-alvo para a vacinação. Nesse período, a Capital paraibana já aplicou 168.076 doses da vacina que protege contra a gripe, o que representa 57,98% do grupo prioritários, se colocando em 1º lugar no ranking entre as capitais do Nordeste de cobertura vacinal da população e a 3ª no Brasil.

“Ainda temos muitas doses disponíveis em nossas câmaras, portanto, seguiremos a oferta do imunizante e garantindo a prevenção em todos os serviços da Rede Municipal enquanto houver vacina, portanto convidamos e alertamos a toda população, principalmente as pessoas que fazem parte do grupo prioritário, que não deixem de se vacinar. A vacina protege e salva vidas”, alertou Raquel Moraes, diretora de Vigilância em Saúde de João Pessoa.

A oferta da vacina segue a toda a população a partir dos seis meses de idade e está disponível nas Unidades de Saúde da Família (USF), Policlínicas Municipais, Centro Municipal de Imunização (CMI) e o ponto fixo instalado no Mangabeira Shopping, que funciona até as 22h, para quem não pode ir a um serviço de saúde no período da manhã.

Para ampliar a assistência, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) expandiu exclusivamente até esta quarta-feira (31), último dia da campanha, o horário da Policlínica de Mandacaru, que vá funcionar até as 21h, e incluiu um ponto móvel para vacinação também no Manaíra Shopping, que vai funcionar no período das 13h às 22h.

A vacina contra Influenza não tem eficácia contra o coronavírus, portanto é importante que as pessoas estejam com o documento de vacinação atualizado e com as doses recomendadas dos dois imunizantes (Influenza e Covid-19), que estão com campanhas ativas para garantir a proteção da população.

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com o imunizante que previne contra Influenza ou qualquer outro do calendário vacinal em qualquer intervalo na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Embora as pessoas de todas as idades sejam suscetíveis ao vírus Influenza, alguns grupos são mais vulneráveis a desenvolver complicações em decorrência da doença. Nesse sentido, destacam-se as gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de cinco anos e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais, especialmente cardiorrespiratórias, obesidade, diabetes, imunossupressão, dentre outros. Portanto, todos os esforços deverão ser continuados para vacinar esses grupos prioritários.