Aymorés x North, Betim x Itabirito E União Luziense x Tupi: assistir ao vivo COM IMAGENS Campeonato Mineiro Módulo 2 de 2023, HOJE (27/05) – BOLA ROLANDO

A PARTIDA Aymorés x North, Betim x Itabirito E União Luziense x Tupi acontece , HOJE (27/05) às 15:30 hs pelo Campeonato Mineiro Módulo 2 de 2023, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O mandante da partida é o North busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Mineiro Módulo 2 de 2023.

15:30 Aymorés x North Rodada 7 17:00 Betim x Itabirito Rodada 7 19:00 União Luziense x Tupi-MG

Aymorés x North, Betim x Itabirito E União Luziense x Tupi AO VIVO AQUI

Aymorés x North

União Luziense x Tupi

A Federação Mineira de Futebol (FPF), fez um grande esforço para cobrir ‘todos’ os jogos do campeonato na primeira divisão, mas, infelizmente, não encontrou um parceiro para transmissão do módulo II. Por isto, os torcedores dos times de acesso do Mineiro, terão que acompanhar seus times em narrações online ou pelas rádios, conforme abaixo.

JOGOS DE HOJE

15:30 Aymorés 0 x 1 North Rodada 7 17:00 Betim 2 x 0 Itabirito Rodada 7 19:00 União Luziense 0 x 1 Tupi-MG

Onde assistir Aymorés x North, Betim x Itabirito E União Luziense x Tupi pelo Campeonato Mineiro MÓDULO 2 SÁBADO (27/05) às 15:30 hs

Todos os jogos dos grandes de Minas Gerais da primeira divisão serão transmitidos pelo Pay Per View do Premiere. Este é serviço de assinatura da Globo. Já do módulo 2, como explicado, não terão transmissão na TV.

Rádios: ouça aqui a transmissão do jogo. Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo. (Nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

CAMPEONATO MINEIRO DE FUTEBOL MÓDULO II

O Campeonato Mineiro Módulo 2 é a segunda divisão do Campeonato Mineiro de Futebol, que é realizado anualmente no estado de Minas Gerais, Brasil. O campeonato é organizado pela Federação Mineira de Futebol (FMF) e conta com a participação de equipes que não conseguiram se classificar para a primeira divisão do Campeonato Mineiro ou que foram rebaixadas da mesma.

O formato do campeonato pode variar de ano para ano, mas normalmente é disputado em dois turnos, com as equipes jogando entre si dentro do grupo em turno e returno. As duas equipes com melhor pontuação em cada grupo avançam para as semifinais, que são disputadas em jogos de ida e volta. As duas equipes vencedoras das semifinais disputam a final do campeonato, também em jogos de ida e volta.

O campeão e o vice-campeão do Campeonato Mineiro Módulo 2 garantem o acesso à primeira divisão do Campeonato Mineiro no ano seguinte. Além disso, o campeão também garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro no mesmo ano.

Entre as equipes mais tradicionais que já disputaram o Campeonato Mineiro Módulo 2 estão o América de Teófilo Otoni, o Uberlândia Esporte Clube, o Araxá Esporte Clube e o Tupi Football Club.

Compartilhe isso:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2023/05/27/aymores-x-north-betim-x-itabirito-e-uniao-luziense-x-tupi-assistir-ao-vivo-com-imagens-campeonato-mineiro-modulo-2-de-2023-hoje-27-05

CategoriaFUTEBOL AO VIVO