Nestas quinta e sexta-feira

João Pessoa recebe ministros e prefeitos de 46 das maiores cidades brasileiras em encontro da FNP

31/05/2023 | 18:00 | 59

João Pessoa vai receber quatro ministros de Estado e 46 gestores das maiores cidades do Brasil nesta quinta-feira (1) e sexta-feira (2). Eles vão participar do evento Reflexões sobre o futuro das cidades, da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), que terá o prefeito Cícero Lucena como anfitrião. O encontro vai acontecer no Centro de Convenções da Capital com solenidade de abertura marcada para as 13h30.

“Vamos ter a oportunidade de pensar o futuro das cidades. Este é um debate que já vem em andamento na FNP com o compromisso de fazer com que as grandes cidades brasileiras possam oferecer qualidade de vida ao seu povo. Temos que ter atenção à mobilidade, piso salarial dos servidores, reforma tributária e o compartilhamento das novas ideias e das experiências positivas de cada município”, afirmou Cícero Lucena, que é o secretário nacional da FNP.

Já confirmaram presença no evento os ministros Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), Silvio Almeida (Direitos Humanos e da Cidadania), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Juscelino Filho (Comunicações). Dos 46 prefeitos confirmados, 13 são de capitais brasileiras.

O presidente da FNP, Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju (SE), explicou que o objetivo desse modelo de evento é trazer para a mesa temas mais específicos e, a partir do diálogo, construir soluções conjuntas. “Queremos debater esses assuntos mais no detalhe, aprofundando tecnicamente as pautas que são importantes para as nossas cidades”, explicou.

Programação – No primeiro dia de evento será realizado o cadastramento da imprensa a partir das 11h, seguido de um brunch para os presentes. A solenidade de abertura inicia às 13h30, com o tema Reflexões sobre o futuro das cidades e a presença do presidente da FNP, Edvaldo Nogueira, do prefeito Cícero Lucena, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do ministro do TCU Augusto Nardes e da senadora Daniella Ribeiro, entre outros convidados.

A programação completa pode ser acessada neste link.