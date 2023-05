Nesta segunda-feira

João Pessoa inicia a semana ofertando todas as vacinas do calendário de rotina, contra Influenza e Covid-19

28/05/2023 | 17:00 | 92

Para garantir e ampliar a proteção na Capital paraibana, profissionais de saúde seguem alertando sobre a prevenção e ofertando os imunizantes de rotina, contra Covid-19 e Influenza em diversas salas de vacinas da rede municipal. A Prefeitura de João Pessoa também realiza ações itinerantes nos bairros, nas escolas e Centros de Educação Infantil (CMEIs) do município.

Na última semana, João Pessoa alcançou a marca de 51,69% da população vacinada contra Influenza, o que corresponde a 152.040 mil doses aplicadas. A campanha teve início no dia 10 de abril e segue até o dia 31 de maio. A Prefeitura da Capital segue reforçando o chamamento, principalmente porque alguns grupos prioritários estão com pouca adesão.

Nesta segunda-feira (29), todos os imunizantes de rotina e campanhas estarão disponíveis nas unidades de saúde da família (USFs), policlínicas municipais e no Centro Municipal de Imunização. Já o ponto fixo localizado no Mangabeira Shopping, com acesso para pedestres e drive-thru, funciona no período das 13h até as 22h.

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com o imunizante que previne contra Influenza ou qualquer outro do calendário vacinal em qualquer intervalo na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Estão aptos a tomar a vacina que protege contra Influenza os indivíduos acima de seis meses de idade, que não esteja com quadro febril e que não tenha alergia grave ao ovo de galinha. Já o imunizante que protege contra Covid-19 também é ofertado a toda população acima de seis meses de idade e, a Pfizer Bivalente, para quem tem acima dos 18 anos de idade, além de pessoas imunocomprometidas, com deficiência e comorbidades acima de 12 anos de idade, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde.

Embora as pessoas de todas as idades sejam suscetíveis ao vírus Influenza, alguns grupos são mais vulneráveis a desenvolver complicações em decorrência da doença. Nesse sentido, destacam-se as gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de cinco anos e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais, especialmente cardiorrespiratórias, obesidade, diabetes, imunossupressão, dentre outros.

Documentação – Para receber a vacina contra Covid-19 é necessário apresentar um documento oficial, cartão do SUS e cartão de vacina que comprove outras doses dos imunizantes.

Já para receber a vacina contra Influenza e demais vacinas do calendário de rotina é importante levar o Cartão de Vacina, cartão do SUS e documento oficial do usuário.

Locais para vacinação em João Pessoa nesta segunda-feira (29):

Vacinação contra Influenza:

(Para toda a população a partir dos seis meses de idade)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

(Policlínica de Mangabeira funciona das 7h às 11h e das 13h às 16h)

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Crianças e adultos – acesso para pedestres

Apenas adultos – acesso pelo drive-thru

Vacinação contra Covid-19:

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

3ª dose: Pfizer-BioNTech baby (60 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

(Policlínica de Mangabeira funciona das 7h às 11h e das 12h às 16h30)

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – (apenas acesso pedestre)

Crianças de 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

3ª dose: Pfizer-BioNTech baby (60 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

(Policlínica de Mangabeira funciona das 7h às 11h e das 12h às 16h30)

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – (apenas acesso pedestre)

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer pediátrica

2ª dose: Pfizer pediátrica (56 dias)

3ª dose: Pfizer pediátrica (120 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

(Policlínica de Mangabeira funciona das 7h às 11h e das 12h às 16h30)

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – (apenas acesso pedestre)

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (60 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e de 12h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping (pedestres e drive-thru) – 13h às 22h

Com a Pfizer Bivalente (sem agendamento)

Público geral acima de 18 anos, pessoas com deficiência, imunocomprometidas e com comorbidades acima de 12 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde

1ª dose: Dose única de reforço

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h (drive e pedestre)

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

(Policlínica de Mangabeira funciona das 7h às 11h e das 12h às 16h30)

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Unidades de Saúde da Família – 7h às 11h e das 12h às 16h

Vacinação Domiciliar

– Pessoas acamadas e restritas ao leito que fazem parte do grupo prioritário

Agendamento: (83) 98645-7727

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*Exceção das USFs: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV e Jardim Planalto.