Defesa Civil segue cronograma de limpeza de rios e leva tranquilidade às comunidades ribeirinhas

28/05/2023 | 14:00 | 57

Em ação contínua que beneficia as comunidades ribeirinhas e leva tranquilidade aos moradores dessas áreas, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) segue o cronograma do trabalho preventivo de limpeza e desassoreamento dos rios da Capital. As máquinas da Compdec-JP estão atuando no Rio Jaguaribe, em Cruz das Armas; Rio Timbó, nos Bancários e Rio Cabelo, na praia da Penha.

De acordo com o chefe da Divisão de Prevenção à Emergência e Desastre da Defesa Civil, Philipe Aires, o trabalho é realizado em parceria com outros órgãos e instituições e consiste em ações contínuas de remoção de sedimentos, vegetação excessiva e dos resíduos sólidos, como plásticos, restos de móveis e metal, que prejudicam o fluxo normal das águas, causando transbordamento e consequentes inundações.

“Esse trabalho preventivo realizado tem como principais objetivos garantir a preservação dos rios, reduzir os riscos de enchentes e inundações, além de melhorar a qualidade da água e promover a saúde ambiental. Para isso, realizamos ações de dragagem, retirada de entulhos e lixo, além do manejo adequado da vegetação, sempre com o cuidado de respeitar a legislação ambiental vigente”, explica Philipe.

Philipe Aires ressalta ainda que a participação da população é fundamental para manter os rios limpos. “Embora esse trabalho seja feito com regularidade, é essencial que as pessoas tenham consciência da importância dos rios para a cidade e ajam de forma responsável em relação ao descarte de resíduos, evitando jogar lixo ou entulho nas margens dos rios e córregos”, reforça.

Dias melhores – Para os moradores das comunidades diretamente beneficiadas pelo trabalho de limpeza e desassoreamento realizado pela Defesa Civil, que antes sofriam quando os rios transbordavam, esse serviço é fundamental para que possam passar o Inverno sem medo de ter a rua inundada, e a casa invadida pelas águas dos rios, causando, muitas vezes, perdas de móveis e eletrodomésticos.

Luciano Fidélis, dono de uma peixaria na praia da Penha, diz que a limpeza do Rio Cabelo é muito importante para toda a comunidade. “Esse trabalho beneficia tantos os comerciantes como os moradores aqui da Penha, pois quando o rio está muito cheio de resíduo a água sobe e causa enchente, então todos nós temos prejuízo. Com a limpeza nós não teremos esse problema no Inverno”, destaca o comerciante.

Já Leonilson Cavalcanti, morador de Cruz das Armas desde a infância, reconhece que o trabalho da Prefeitura, através da Defesa Civil, traz esperança de dias mais tranquilos no período chuvoso. “Quando chovia a água do rio Jaguaribe subia e alagava tudo aqui na rua, invadia as casas e a gente perdia muita coisa. Mas com esse serviço, essa limpeza que está sendo feita, o rio vai correr normalmente. E está ficando bonito de ver o rio limpo”, declara.

O coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, avalia que a população reconhece o trabalho da Compdec-JP e as ações para garantir o bem-estar de todos. “O que mais nos motiva de todo o empenho da gestão é a satisfação da comunidade. Sentimos isso ao estar junto às pessoas, especialmente aquelas que residem em áreas de risco monitoradas por nós. É gratificante e nos move a continuar trabalhando como estamos”, afirma.

Kelson Chaves lembra que a limpeza e o desassoreamento dos rios é um trabalho contínuo e segue um planejamento. “Elaboramos um cronograma que, em caso de situações graves, que necessitem de urgência na execução do serviço para garantir a segurança da população, as máquinas podem ser deslocadas para outros trechos de rios”, detalha o coordenador da Defesa Civil.

Operação Inverno – Desde de fevereiro a Prefeitura de João Pessoa vem realizando a ‘Operação Inverno’, que consiste em uma série de ações preventivas para reduzir os danos causados pelas chuvas. Entre as atividades realizadas continuamente estão a limpeza de galerias pluviais, limpeza e desassoreamento de rios, além da ação de desobstrução de todos os pontos de alagamento da cidade.

O Plano de Emergência da Prefeitura de João Pessoa conta com oito equipes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), quatro equipes da Defesa Civil e três equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semam). Além de todo efetivo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) e até 1.000 agentes de limpeza da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).