Crianças participam do primeiro encontro do projeto ‘Sábado Inclusivo’ no Parque Arruda Câmara

27/05/2023 | 17:30 | 95

Com uma programação dedicada à promoção da inclusão social e bem-estar de grupos específicos, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, realizou, na manhã deste sábado (27), a primeira atividade do projeto ‘Sábado Inclusivo’ com crianças autistas. As ações vão acontecer todo último fim de semana de cada mês.

O principal objetivo da ação é abrir as portas da Bica para a inclusão, mostrando que é um ambiente que pode ser uma área de lazer, de terapia e diversão, criando um espaço acolhedor e inclusivo, onde todos possam desfrutar da beleza natural e se envolver em atividades enriquecedoras. É uma oportunidade para aprender, interagir e se divertir em um ambiente acolhedor.

De mãos dadas com seu filho, Dayse França participou da atividade e elogiou a ação da Prefeitura de João Pessoa. “É algo muito importante, principalmente para ele, pois vemos a inclusão acontecendo. A gente necessita, todos os dias, de adaptar nosso filho, e quando temos uma ação como essa, isso mostra para a sociedade a importância da integração”, contou.

“Como a Bica é um local aberto, pensamos em criar uma atividade que integrasse as pessoas com necessidades especiais à natureza e aos animais. Oferecemos a trilha, um belo passeio para conhecer os animais e atividades de acordo com o público que vamos atingir. Além disso, colocamos as crianças para ter contato direto com os animais”, destacou Glauber Travassos, que é um dos coordenadores do setor ambiental da Secretaria de Meio Ambiente (Semam).

O projeto tem em sua programação atividades educativas e de lazer cuidadosamente planejadas para proporcionar uma experiência agradável, envolvida na exuberante natureza do parque. Nesta primeira edição, serão recebidos grupos de autistas e idosos previamente agendados.

O coordenador dos atendimentos da Associação Integrada Mães de Autistas (Aima), Kelvyn Douglas, destacou a importância da atividade para interação das famílias que têm seus filhos autistas. “Pra gente é muito importante, pois essas crianças, muitas vezes, são privadas de coisas que outras têm. Como por exemplo, o simples fato de vir à Bica, pois enfrentam algumas dificuldades. Então, ter um evento desse exclusivo para eles é maravilhoso”, disse.

As atividades são para grupos específicos previamente agendados, porém, todos os PCDs, idosos e seus acompanhantes e familiares de 1º grau (pai, mãe e irmãos) possuem entrada franca no Parque Arruda Câmara no dia do evento.