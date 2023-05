Terra e Paixão: Aline é presa mas será solta após mãe de personagem aparecer 'do nada'

Na novela “Terra e Paixão”, transmitida pela Rede Globo, a personagem Aline (interpretada por Bárbara Reis) enfrentará uma situação delicada devido a mais um plano arquitetado por Antônio La Selva (interpretado por Tony Ramos) para roubar sua fazenda e deixá-la em uma situação desfavorável.

O milionário mandará assassinar Isabel (interpretada por Yasmin Gomlesky) nas terras da professora, e toda a culpa recairá sobre a jovem, levando-a a ser presa. Apenas quando a mãe de Caio reaparecer e explicar ao filho como libertar sua amada é que Aline será solta.

Tudo começa quando Caio procura uma consulta com o Xamã Jurececê (interpretado por Daniel Mundukuru), e algo sobrenatural acontece. O índio tem uma visão especial da mãe de Caio, que explica o que ele deve fazer para tirar Aline da prisão.

Enquanto isso, o amor de Daniel (interpretado por Johnny Massaro) por Aline será revelado quando Graça (interpretada por Agatha Moreira) testemunha a reação do noivo ao descobrir que a professora está presa. Nesse meio tempo, Caio descobre que seu pai está por trás do assassinato de Isabel e decide se posicionar contra o rico na justiça, pois se torna testemunha no processo.

A novela “Terra e Paixão” tem sido um sucesso no horário nobre da Rede Globo, conquistando grande audiência entre os telespectadores. Escrita por Walcyr Carrasco, a trama conta com um elenco talentoso da televisão brasileira, incluindo Gloria Pires, Paulo Lessa, Agatha Moreira, Susana Vieira, Johnny Massaro e Tatá Werneck

Terra e Paixão: Daniel descobre segredo terrível da mãe e falece

A novela das nove da Globo, Terra e Paixão, estreou a menos de uma semana e o telespectador está sendo apresentado a personagens marcantes e uma trama bem amarrada. O folhetim de Walcyr Carrasco está carregado de drama e tensão, mas ainda poderá ficar mais triste.

Um óbito inesperado pode fazer mudar tudo após um segredo cabeludo vir à tona. Uma das vilãs terá seu passado descoberto por seu filho, mas uma tragédia abalará os capítulos.

Daniel descobre segredo de Irene em Terra e Paixão

Segundo André Romano, do Observatório da TV, Daniel (Johnny Massaro) ficará devastado ao descobrir que Irene (Gloria Pires) conheceu Antônio (Tony Ramos) em uma zona de prostituição.

Tal revelação virá à tona pela boca de Luana (Valéria Barcellos) e deixará o personagem visivelmente arrasado. As cenas estão previstas para ir ao ar em breve na trama e deve ser um divisor de águas no folhetim.

Morte de Daniel na novela das nove da Globo Ainda segundo o jornalista, em capítulos futuros de Terra e Paixão, Daniel ficará fora de si ao descobrir que o pai conheceu a sua mãe em um bordel. O noivo de Graça (Agatha Moreira) corre até o carro. Petra (Débora Ozório), sua irmã, tenta impedi-lo, mas ele acelera e sai disparado pela estrada.

Em seguida, o rapaz bate numa árvore, em um acidente terrível, e morre. Já nos próximas cenas, Cândida (Susana Vieira) revelará a Caio (Cauã Reymond) que Luana está tendo um caso com Ademir (Charles Fricks), irmão mais novo de Antônio (Tony Ramos).

Jonatas e Aline descobrem algo que pode ser crucial na rivalidade com Antônio.

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, na Globo, Daniel comete um erro ao falar sobre as terras de seu pai e entrega segredo de bandeja para Jonatas e Aline.

Há muito tempo Antônio vem enfrentando uma crise hídrica em suas terras, porém, nas de Aline possui uma fonte cristalina que pode fazer com que o problema seja facilmente resolvido. De olho nisso, o fazendeiro está disposto ao quer for preciso para conseguir as terras da professora.

A descoberta do motivo virá de uma conversa que Daniel, filho do meio de Antônio, terá com Aline e Jonatas, em que o mesmo fica encantado com a água limpa e cristalina que tem nas terras da professora. Ele questiona para saber se é sempre assim.

Daniel se impressiona com limpeza da água que tem nas terras de Aline Aline confirma que é sempre limpa e cristalina. Em seguida, Daniel diz que a das terras de seu pai está saindo barrenta e não é como a dela. Jonatas começa a entender o motivo do pai de Daniel querer tanto as terras de Aline, pois o fato da água não ser mais pura e cristalina é sinal de que está para secar.

Daniel entrega segredo de Antônio sem saber Sem perceber Daniel acaba entregando o segredo de seu pai, pois até então ninguém jamais desconfiou o motivo dele querer tanto as terras da família de Aline, afinal, elas não chegam nem perto da imensidão de hectares da de Antônio La Selva.

Uma grávida caiu da maca

dentro de uma maternidade no Recife e veio a óbito. A mulher de 30 anos estava na 41ª semana de gestação e foi submetida a uma cesariana. Os médicos salvaram o bebê, que precisou ser intubado e ficou na UTI neonatal, mas infelizmente a criança morreu também.

O caso aconteceu na madrugada desta última quarta-feira (10), mas Raquel Pedro da Silva se encontrava na Maternidade Barros Lima, Zona Norte do Recife, desde o dia 8, segunda-feira.

Ela estava acompanhada do marido e, segundo a direção da maternidade, a grávida caiu da maca por volta das 3 horas da madrugada. Breno Pereira, companheiro da paciente, deu uma entrevista à Globo e contou que a esposa sentia fortes dores e caiu no momento em que ele precisou se ausentar para chamar a equipe médica.

“Ela falou: ‘Amor, vai lá chamar o médico’. Fui agoniado. Quando voltei, ela já estava no chão, caída da maca. Tinha ela e mais duas mulheres que estavam descansando lá. A testa e o nariz ficaram sangrando. Até tirei minha camisa e limpei ela“, disse Breno.

Ele contou ainda que no leito em que a esposa se encontrava, não havia proteção lateral. O G1 divulgou uma foto da gestante antes da queda e ela aparece na maca no leito da maternidade, porém, sem a pulseira de identificação.

Bebê foi internado na UTI, mas veio a óbito De acordo com o portal Metróples, um conselheiro tutelar confirmou nesta quinta-feira (11), que a recém-nascida também havia falecido. A criança ficou intubada devido à falta de oxigênio e infelizmente não sobreviveu.

Adriano Nascimento, conselheiro tutelar, contou ao portal G1 que o bebê chegou ao local muito debilitada. A recém-nascida ficou internada na UTI neonatal do Hospital Gararapes, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, mas infelizmente veio a óbito.

Luciano Huck deu uma bronca em dona Déa

Lúcia durante o Domingão deste domingo (7). Em tom bem-humorado, o apresentador comentou sobre a mãe de Paulo Gustavo durante fala do ator Rômulo Estrela. O Domingão recebeu Rômulo e Lucy Alves, de Travessia.

Parte do elenco de Terra e Paixão, novela das nove que estreia nesta segunda-feira, também esteve presente. Enquanto Rômulo falava, dona Déa Lúcia cochichava com Tatá Werneck – a apresentadora está no elenco da trama de Walcyr Carrasco.

Luciano Huck chama a atenção de dona Déa Lúcia Luciano Huck comparou dona Déa Lúcia com a turma do fundão de uma escola, que fica falando enquanto há pessoas se apresentando. “Dona Déa sempre no fundão e hoje ela tem uma comparsa, que é a Tatá”, disparou Luciano Huck.

“A senhora está na conversa paralela desde que eu falei, tô aqui de rabo de olho”, afirmou o marido de Angélica durante o programa ao vivo. Quem está em casa não ouve as conversas paralelas por causa dos microfones, mas quem está próximo no estúdio consegue ouvir. Dona Déa Lúcia e Luciano Huck sempre interagem bastante durante a atração.

Resposta de dona Déa Lúcia faz plateia cair na risada

Após Luciano Huck falar sobre a conversa paralela, dona Déa Lúcia respondeu. “Escuta”, começou ela. Em seguida, a mãe do humorista Paulo Gustavo (1978-2021) disse que se contracenasse com Rômulo Estrela na novela das nove, ia ganhar vários prêmios por sua atuação. Todo mundo caiu na risada. Em Travessia, Rômulo deu vida ao personagem Oto, que terminou com Brisa (Lucy Alves).

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais