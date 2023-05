Cultura popular

Funjope divulga resultado da análise documental de edital para quadrilhas juninas

23/05/2023 | 18:00 | 99

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), divulgou, nesta terça-feira (23), o resultado da análise documental dos inscritos no edital de concessão de apoio aos grupos de cultura popular vinculados ao ciclo junino, com incentivo do Fundo Municipal de Cultura (FMC). Dezoito quadrilhas juninas estão habilitadas a receber o recurso que totaliza R$ 412 mil. A inscrição inabilitada terá dois dias, nesta quarta-feira (24) e quinta-feira (25), para entrar com recurso. O resultado final deve ser divulgado na sexta-feira (2).

“Reafirmamos o interesse e o compromisso do prefeito Cícero Lucena de fortalecer as nossas quadrilhas juninas. A quadrilha junina de João Pessoa talvez seja a nossa melhor experiência, a melhor contribuição que podemos dar em termos de festejos juninos para a Paraíba e o Nordeste”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que as quadrilhas têm força criativa, potência, mobilizam um trabalho social junto às comunidades, mobilizam a juventude para, a partir da dança e da tradição das quadrilhas, criar esperança, criar um projeto de cultura para a juventude. “As quadrilhas juninas estão de parabéns e nós temos esse compromisso de fortalecê-las”, acrescenta.

As inscrições habilitadas envolvem as quadrilhas Fulô do Cerrado, Botijinha, Pindura Saia, Aconchego, Babado de Xita, Zé Monteiro, Lageiro Seco, Fogueirinha, Sucupira, Mangue Seco, Lampião, Tiko Show, Pó de Serra, Ubando, Só Risos, Sacode Poeira, Flor de Mandacaru e Paraíba.

A lista completa pode ser conferida no Portal da Transparência, neste link. O valor total do edital é de R$ 412 mil e os projetos contemplados deverão ser executados no período de 1º de junho a 28 de julho de 2023.

Conforme o edital, o recurso será distribuído entre as quadrilhas juninas dos grupos A e B. No grupo A, serão até 10 propostas de R$ 25.000,00. No grupo B, até 09 propostas de R$ 18.000,00. Este ano, o Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa acontece no estacionamento do Estádio Almeidão, no bairro do Cristo Redentor. A iniciativa compõe o edital de chamada pública nº 60.005/2023.