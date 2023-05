Pesquisa de combustíveis

Procon-JP encontra preço da gasolina oscilando entre R$ 4,890 e R$ 5,190; menor preço do S10 está em R$ 4,960

19/05/2023 | 11:00 | 56

Pesquisa comparativa para combustíveis realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor encontrou o preço da gasolina comum oscilando entre R$ 4,890 (Elesbão – Água Fria) e R$ 5,190 (seis postos) para pagamento à vista, com variação de 6,1%%, média de R$ 5,126 e diferença de R$ 0,30. Em comparação com a semana passada, o produto teve queda de R$ 0,15 no menor preço e de R$ 0,10 no maior, com 83 postos reduzindo e 25 mantendo o mesmo valor do levantamento anterior. Clique aqui e confira a pesquisa completa.

O diesel S10 também registra queda de preço nas duas pontas em relação à pesquisa do último dia 11, com o menor registrando redução de R$ 0,22, saindo de R$ 5,180 para R$ 4,960 (Almeida – Novais), com o maior caindo R$ 0,19, saindo de R$ 5,980 para R$ 5,790 (Ayrton Senna – Ipês), com média de R$ 5,202, variação de 16,7% e diferença de R$ 0,83. Comparado à semana passada, o produto subiu em um local, se manteve em 27 e baixou de preço em 77 estabelecimentos.

Ainda em relação à gasolina, o preço para pagamento no cartão oscila entre R$ 4,890 e R$ 5,290, diferença de R$ 0,40 e variação de 8,2%. O produto aditivado mostra redução de preços nas duas pontas, saindo de R$ 5,150 para R$ 4,940 (Almeida – Novais) e de R$ 5,500 para R$ 5,490 (JR – Manaíra e Setta – Alto do Mateus), com diferença de R$ 0,55, variação de 11,1% e média de R$ 5,308. O levantamento do Procon-JP foi realizado em 111 postos que estavam em atividade no dia 18 de maio.

Álcool – Quanto ao menor preço do álcool, este permanece o mesmo da semana passada, R$ 3,880 (Ferrari – Centro), com o maior caindo de R$ 4,290 para R$ 4,190 (10 postos). A diferença está em R$ 0,31, a variação em 8% e a média em R$ 3,990. O produto reduziu em 10 lugares, aumentou em 13 e se manteve em 85 postos.

Diesel comum – O diesel comum também reduziu de preço nas duas pontas em relação ao último dia 11, caindo de R$ 4,990 para R$ 4,780 (Independência – Tambiá) e o maior saindo de R$ 5,690 para R$ 5,280 (Seixas Petróleo – Penha). A média do preço do produto está em R$ 4,994.

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) manteve o mesmo preço da pesquisa anterior nas duas pontas, sendo praticado entre R$ 4,230 (Estrela – Geisel) e R$ 4,250 (Z – Jardim Cidade Universitária, Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial, São Luiz e Master Gás – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 0,02, variação de 0.5% e média de R$ 4,242. Todos os 13 revendedores visitados pela pesquisa do Procon-JP mantiveram os mesmos preços no levantamento da semana passada.

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br