Em dois dias

Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo registra 2.100 encaminhamentos profissionais

18/05/2023 | 21:00 | 104

A Prefeitura de João Pessoa encerrou, no final da tarde desta quinta-feira (18), a segunda edição do Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo, que aconteceu no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em Tambauzinho. Durante dois dias de atividades, o evento alcançou números expressivos: foram 2.100 encaminhamentos para seletivas de emprego e mais de 1.400 pessoas capacitadas. Já a Sala do Empreendedor da Capital formalizou 71 novas empresas.

O Feirão, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), teve início na quarta-feira (17). Em uma estrutura composta por mais de 30 estandes, arenas e salas de capacitações, uma vasta programação foi oferecida para quem buscava oportunidades no mercado de trabalho, bem como para quem empreende ou desejava iniciar seu próprio negócio.

Fomentando a empregabilidade, o Sine-JP esteve por lá contando com o apoio de mais de 40 empresas parceiras. No primeiro dia, o serviço registrou 1.100 atendimentos a candidatos em busca de oportunidades no mercado de trabalho, sendo 900 deles convencionais; 100 pessoas com deficiência (PCD); e 100 mulheres quilombolas. Nesta quinta-feira, foram mais 1.000 pessoas atendidas, sendo 100 delas PCD. Sete empresas estiveram no local já realizando entrevistas seletivas.

Capacitações – As salas de capacitações também permaneceram cheias em todos os turnos. Foram 1.400 pessoas capacitadas gratuitamente nos dois dias, em 23 cursos. Os participantes receberam certificado já no final de cada atividade. E não parou por aí. O Sebrae comandou 12 palestras, que aconteceram na arena do Sine-JP, enquanto os candidatos aguardavam atendimento. Além disso, no Espaço Criativo, aconteceram oficinas de Macramê, Mimos criativos e Como plantar, cuidar e cultivar mudas de flores comestíveis, ervas e temperos, contando com um total de 60 participantes.

Empreendedorismo – Um destaque nessa edição do Feirão foi o leque de ações direcionadas a empreendedores. A técnica administrativa Beatriz Leal tem buscado formas para conseguir uma renda extra. Pensando em empreender, ela foi ao evento para se conectar com pessoas e novas experiências. “Já estando aqui, soube de uma oficina criativa de macramê. Não tenho experiência com artesanato, mas vejo como uma oportunidade. Vim conhecer a técnica e pegar contatos. Gostei bastante. E agora quero me aprofundar nisso e também aprender pintura em cerâmica e mosaico”, disse.

Após a oficina, Beatriz aproveitou para conhecer os serviços da Sala do Empreendedor. E ela não foi a única visitante do estande. Em dois dias, foram registrados 103 atendimentos por lá, sendo 71 deles referentes a formalização de empresas de empreendedores hipossuficientes.

Sucesso – Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa, Vaulene Rodrigues, o evento foi um verdadeiro sucesso. “Contamos com o apoio de dezenas de parceiros e um batalhão de profissionais para oferecer aos visitantes um evento completo, focado realmente no fomento da empregabilidade e do empreendedorismo na nossa cidade. Celebramos bastante os resultados alcançados, com o sentimento de que proporcionamos uma contribuição importante e transformadora na vida de tanta gente. Os números de encaminhamentos profissionais, capacitações e empresas formalizadas falam por si e só nos motivam a querer fazer muito mais”, destacou.

Parcerias – Para a realização do Feirão, a Prefeitura de João Pessoa contou com o apoio do Sebrae Paraíba, Governo do Estado, Fecomércio, Câmara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa (CDL), Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Procon-JP, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap), Senai Paraíba, Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad) e Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa).

O evento também teve como parceiras as seguintes empresas e instituições: Brisanet, Up! Personalizados, Uninassau, Menor Preço, Prepara Cursos Centro JP, Cebrac, Três Marias, Vicoa Brasil Centro de Vendas, Nord Hotel, Casa do Construtor, AeC, Instituto Fios e Formas, Instituto JGWerneck, Elmo Solution, Uniesp, Tattoo Mania, Banco do Nordeste (BNB) e No Balaio.