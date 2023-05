Operação conjunta

Guarda Civil Metropolitana e Polícia Civil prendem suspeitos de tráfico de drogas no Centro da Capital

10/05/2023 | 17:30 | 27

Uma operação conjunta entre a Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa e a Polícia Civil, nesta quarta-feira (10), resultou na prisão de sete suspeitos de tráfico de drogas que agiam na área central da cidade. As prisões foram em flagrante e com o grupo as equipes apreenderam 5kg de maconha, balanças de precisão, recipientes com uma substância semelhante a loló, além de um simulacro de pistola e uma quantia em dinheiro.

Segundo João Almeida, secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa (Semusb), os suspeitos vinham sendo monitorados há cerca de um mês pela equipe de inteligência da Secretaria. “Após fazer todo o mapeamento do local e modos operantes dos criminosos, as equipes da Guarda Civil Metropolitana, juntamente com da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), agiram e fizeram o flagrante. Graças a este trabalho temos uma quadrilha desarticulada, traficantes presos e uma quantidade de droga significante tirada de circulação da nossa sociedade”, frisou.

O trabalho de policiamento preventivo da Guarda Civil Metropolitana vem sendo intensificado no Centro da Capital. Quem tiver alguma informação que possa colaborar com as ações, pode fazer a denúncia ligando para o Disque 153 da Guarda, que funciona 24 horas.