Instituto Cândida Vargas realiza programação especial em alusão ao Dia da Enfermagem

09/05/2023 | 20:00 | 160

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que faz parte da rede hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), preparou uma programação especial para comemorar o Dia Internacional da Enfermagem, cuja data é 12 de maio. As atividades, que começam nesta sexta-feira (12), a partir das 8h, com a abertura da ‘Semana da Enfermagem’, vão contar com palestras, rodas de conversa e ações voltadas para a beleza das profissionais.

A programação, que continua nos dias 15 e 19 deste mês, foi elaborada para homenagear a equipe do setor de enfermagem que atua no Instituto Cândida Vargas. “É uma forma de reconhecer o trabalho desses profissionais que dedicam suas vidas para cuidar de outras, trabalhando incansavelmente para garantir um serviço de qualidade para as pacientes e seus bebês”, disse o diretor-geral do ICV, Quintino Régis.

A agenda especial inicia, às 8h, com o serviço de designer de sobrancelhas, revitalização facial e massagem relaxante. Às 9h será celebrada uma missa em ação de graças na capela da maternidade. Já às 14h será realizada a palestra sobre as principais coberturas para Tratamento de Feridas disponíveis no ICV, ministrada por Flávia Lima Vieira. A atividade acontece no auditório da instituição.

“É importante reconhecer o que esses profissionais fazem diariamente, cuidando com humanização de outras pessoas. E nós da coordenação pensamos e estamos executando algo especial para oferecer, com o intuito de valorizar por meio dessas atividades, esses trabalhadores da saúde”, ressaltou a coordenadora de enfermagem do ICV, Madeline Lacerda.

No ICV, os enfermeiros assistem aos pacientes nas suas queixas físicas e emocionais, realizando anamnese – diálogo estabelecido entre profissional de saúde e paciente , buscando seu histórico de saúde para que todos os profissionais trabalhem em conjunto para garantir o bem-estar do paciente.

Programação completa:

Sexta-feira (12)

8 às 12h – serviços de designer de sobrancelhas, revitalização facial e massagem relaxante (Escola Técnica São Vicente de Paula);

9h – Missa na Capela do ICV;

14h – Palestra: Principais coberturas para Tratamento de Feridas disponíveis no ICV. (palestrante: Flávia Lima Vieira). Local: Auditório do ICV.

Segunda-feira (15)

14h- Ronda nos setores do ICV com a apresentação da Comissão de Ética realizando esclarecimento sobre ética profissional.

Sexta-feira (19)

9h às 12h – Limpezas de pele com representante da Racco;

14h – Posse da Comissão de Ética de Enfermagem. Local: Auditório;

14h às 16h – Limpezas de pele com representante da Racco;

18h às 21h – serviços de designer de sobrancelhas, revitalização facial e massagem relaxante (Escola Técnica São Vicente de Paula).