Celebrações

Prefeitura divulga programação religiosa nos cemitérios públicos durante o Dia das Mães

06/05/2023 | 14:00 | 528

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) da Prefeitura de João Pessoa, responsável pela administração dos cemitérios públicos municipais, divulgou a programação religiosa nos principais cemitérios da cidade durante o Dia das Mães, no próximo domingo (14). Haverá celebrações no cemitério Senhor da Boa Sentença e no Santa Catarina. A Secretaria também preparou uma ação com serviços para os frequentadores, além de disponibilizar equipes por todos esses espaços públicos para orientar a população durante a data.

No cemitério Senhor da Boa Sentença, no Varadouro, a missa acontece às 9h e será celebrada pelo padre Manoel Marques. Já no cemitério Santa Catarina, no Bairro dos Estados, a celebração está prevista para as 10h e será coordenada pelo Cônego Evandro, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Treze de Maio. A Sedurb, através de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai oferecer ainda testes de aferição de pressão e glicemia nesses espaços públicos.

Nas últimas duas semanas, os serviços de manutenção, zeladoria e podas também foram reforçados em todos os cemitérios públicos da cidade. “Sabemos que em datas como Dia das Mães, Dia dos Pais e Finados, os cemitérios costumam receber um fluxo maior de visitantes. Intensificamos esses trabalhos nesses espaços antes e nossas equipes estarão de prontidão, desde as primeiras horas do dia, para dar todo o suporte necessário à população”, destacou Fábio Carneiro, secretário de Desenvolvimento Urbano.

Cemitérios com programação religiosa no Dia das Mães

Cemitério Senhor da Boa Sentença – 9h

Cemitério Santa Catarina (Bairro dos Estados) – 10h