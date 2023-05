Prevenção e tratamento

João Pessoa dispõe de testes rápidos para hepatites nas USFs, hospitais, UPAs e no Centro de Testagem e Aconselhamento

06/05/2023 | 17:00 | 69

O município de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibiliza à população testes rápidos gratuitos para detecção das hepatites em todas as suas unidades de saúde da família (USFs), hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs) e no Centro de Testagem e Aconselhamento em IST’s (CTA). Para ter acesso ao serviço, o usuário que sentir necessidade terá de procurar uma unidade de saúde mais próxima de sua residência, sem precisar agendar, já que a demanda é espontânea e o resultado sai na hora.

Na maioria das vezes, as hepatites virais, em especial os tipos B e C, aparecem de forma silenciosa, e são um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Trata-se de uma infecção que atinge o fígado e que, quando apresentam sinais, causam cansaço, febre, enjoo, dores abdominais, entre outros. O impacto dessas infecções acarreta, aproximadamente 1,4 milhão de mortes por ano no mundo, seja por infecção aguda, câncer hepático ou cirrose associada às hepatites. A taxa de mortalidade anual das hepatites virais pode ser comparada ao HIV e à tuberculose.

A Hepatite A é considerada uma infecção cuja contaminação ocorre, predominantemente, pela ingestão de alimentos mal lavados ou por más condições de acondicionamento. Esse tipo de doença tem potencial de causar surtos em espaços como escolas e creches, assim como em situações de emergência, como enchentes na maioria dos casos. A Hepatite A é uma doença benigna, contudo, o curso sintomático e a letalidade aumentam com a idade do paciente.

Já as infecções causadas pelo vírus dos tipos B ou C, por muitas vezes, podem não apresentar sintomas e o paciente acaba descobrindo a doença em estado avançado. Apesar de serem consideradas como infecções sexualmente transmissíveis, as Hepatites B e C também podem ser transmitidas pelo contato com sangue contaminado de objetos perfurocortantes, a exemplo de alicates de unha e agulhas. Por isso, é importante a adoção dos fluxos de triagem, parâmetros clínicos e laboratoriais para os cuidados e a prevenção da doença nestes serviços.

“A prevenção das várias formas de hepatite se dá através da adoção de medidas e cuidados, como a higiene correta de alimentos, o uso de preservativos nas relações sexuais e o não compartilhamento de objetos de uso pessoal, como lâminas, alicates de unha e seringas. Estas são as principais medidas de controle das hepatites”, alertou Macilia Cavalcante, enfermeira da Seção IST de João Pessoa.

Dados – De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, o número de casos notificados de hepatites em João Pessoa no ano de 2022 chegou ao total de 82, sendo 02 de hepatite A, 44 casos da B e 36 da hepatite C. Em 2023, a capital já notificou 19 casos da doença até o presente momento. Deste total, não houveram casos de hepatite A, 14 registros para hepatite B e 05 notificações da hepatite C.

O Sinan é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória.

Acesso ao serviço – Caso o usuário sinta necessidade, pode ir até a USF mais próxima de sua casa procurar pelo teste rápido para detecção das hepatites. Caso o teste rápido dê reagente para as hepatites B ou C, o usuário é encaminhado para os serviços de referência a fim de que sejam realizados outros exames visando o acompanhamento e tratamento.

O Hospital Clementino Fraga e o Hospital Universitário Lauro Wanderley, em João Pessoa, são serviços de referência para o tratamento das hepatites. Importante lembrar que o Clementino Fraga também faz a dispensação dos medicamentos para o tratamento das hepatites virais.