Assistência social

Centros POP de João Pessoa atenderam mais de 1.600 pessoas em situação de rua em três meses

06/05/2023 | 19:00 | 55

Os Centros de Referência Especializada para População em Situação de Rua da Prefeitura de João Pessoa atenderam 1.650 pessoas no primeiro trimestre de 2023. Conhecidos como Centros POP I e II, eles fazem parte da Coordenação da Proteção Social Especial de Média Complexidade da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), que prestam serviços individuais e coletivos a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a coordenadora da Proteção Social Especial de Média Complexidade, Katiana Cavalcante, no primeiro trimestre de 2023, o Centro POP I registrou 1.555 atendimentos. “Diariamente, ofertamos café da manhã para 50 usuários e almoços para 120 usuários, totalizando mensalmente o fornecimento de 1.100 cafés da manhã e 2.640 almoços. O total de refeições no primeiro trimestre foi de 3.300 cafés da manhã e 7.920 almoços”, afirmou.

Já no Centro POP II, ao longo do mês, são atendidas de 15 a 20 pessoas em situação de rua. No primeiro trimestre de 2023, atendeu 95 pessoas. “Esse é um serviço que oferta o isolamento social para pessoa em situação de rua, criado no período pandêmico. Atende 24 horas em regime de acolhimento institucional servindo cinco refeições diárias”, explicou a coordenadora.

Nos dois centros, os usuários passam por uma escuta qualificada da assistente social, que verifica aspectos sobre a família, autoestima, empregabilidade, envolvimento com violência, alcoolismo, drogas ou doença mental – principais fatores que podem levar pessoas a morarem nas ruas. “Buscamos desenvolver ações de fortalecimento da autonomia e emancipação do indivíduo, reinserção ao seio familiar, além de promover o retorno ao município de origem”, destacou.

Segundo ela, as pessoas podem estar nessa condição de rua temporária ou de forma permanente. “A acolhida é importante nesse processo. O usuário é atendido nas unidades em suas necessidades diárias e posteriormente, se necessário, é encaminhado para atendimento nas redes de serviço do município”, explicou.

“Os centros apresentam distinções com relação à estadia. É importante respeitar as regras básicas de convivência, a exemplo dos horários das refeições, de retorno de atividades externas e respeito mútuo entre os beneficiados acolhidos na instituição”, orientou Katiana Cavalcante.

POP I (Centro) – No Centro POP I, diariamente são servidos 50 cafés e 120 almoços. Todos os dias, a partir das 7h, estão disponíveis quartos com camas que permite o repouso de até 10 pessoas por vez, sendo cinco camas no quarto feminino e cinco no masculino. O usuário pode fazer sua higiene pessoal, podendo tomar banho, lavar roupa, contando com doação de álcool em gel, máscaras, produto de limpeza e roupas.

Maria do Amparo dos Santos, coordenadora do Centro POP I, explicou que, no espaço, a estádia é temporária, permitida durante o período da manhã se estendendo até as 16h. “Temos capacidade para 80 atendimentos diários. O café da manhã é servido às 8h e almoço às 11h. No Centro POP I, todos os dias novos beneficiários são cadastrados no serviço”, relatou.

POP II (Jaguaribe) – Já o Centro POP II, criado para atender moradores de rua no período da pandemia, é aberto 24 horas e tem capacidade de acolher até 20 pessoas para dormida. A estadia pode se estender por até 14 dias. Após esse período, os usuários são encaminhados para as casas de acolhimento para adultos existentes no município.

O Centro serve 05 refeições diárias e, também, dispõe de espaço para higiene pessoal e lavagem de roupas, além da distribuição de álcool em gel e máscaras.

Atendimentos – Nos dois centros, os usuários podem solicitar a aquisição de documentos, como certidão de nascimento, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), RG, Programa Cidadão, entre outros, além de fazer inscrição no CadÚnico, dar encaminhamento às demandas de saúde, reintegração familiar, habitação, encaminhamento para acolhimento institucional, fazendas terapêuticas e tratamento para as drogas.

São realizados atendimentos individuais ou em grupos, acompanhamentos e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais, como hospitais, maternidades, cartórios, fórum, Caps AD e Transtorno Mental, Cais, USFs, Bolsa Família, Upas, Cras, Creas, TRE, TRT, MPU, Ceo, Sine, Ministério da Fazenda, Casa de Acolhida, Casa da Mãe Ternura, Manaain, Defensoria Pública e Casa da Cidadania.

Segundo Maria do Amparo dos Santos, pessoas em situação de rua, em geral, são encaminhadas aos centros através do Serviço Especializado de Abordagem Social (Ruartes), Consultório na Rua, Escritório Social (pessoas egressas de presídio), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), órgãos da Justiça ou por populares, além de demanda espontânea.

Serviço:

POP I – Rua Treze de Maio, 508 – Centro.Telefone: (83) 3214-7881Horário: das 8h às 17h

POP II – Avenida Capitão José Pessoa, 65 – JaguaribeTelefone: (83) 3214-1042Horário: 24 horas