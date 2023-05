Santos x Atlético-MG: ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2023 SÉRIE A, HOJE (23/04)

A partida entre Santos x Atlético-MG é válida pelo Brasileirão da série A DE 2023 e A bola rola SÁBADO (23/04) às 16 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Santos como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A iniciou-se em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2023, com um campeão e vários times se classificando para a Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Como de praxe, quatro times serão rebaixados para a série B e este ano, as apostas são difíceis para saber a posição de que cada time vai terminar na tabela.

Entretanto, a transmissão das partidas da Série A do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo, e, este ano, A Furacão TV e a CAZÉ TV também vão transmitir jogos do Athlético Paranaense.

PRÉ-JOGO/ NARRAÇÃO Santos x Atlético-MG – AO VIVO AQUI

11:00 Internacional x Flamengo LIVE

16:00 Santos x Atlético-MG 16:00 Vasco x Palmeiras 18:30 Coritiba x Fortaleza 19:00 Goiás x Corinthians

Escalações e notícias FICHA TÉCNICA

Santos

João Paulo; Nathan, Bauermann, Messias e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

Pendurados: Ninguém

Desfalques: Lucas Braga (transição após fortalecimento no púbis), Zabala (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Felipe Jonatan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Lucas Barbosa (lesão ligamentar do tornozelo esquerdo) e Soteldo (suspenso) ​ Atlético-MG

Everson; Saravia, Lemos, Bruno Fuchs e Rubens (Dodô); Battaglia, Pavón, Hyoran (Zaracho) e Patrick; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Pendurados: Ninguém

Desfalques: Igor Rabello, Allan, Allan Kardec, Pedrinho e Guilherme Arana

PALPITES E RETROSPECTOS Santos x Atlético-MG

11:00 Internacional 1 x1 Flamengo LIVE

16:00 Santos 1 x 2 Atlético-MG 16:00 Vasco 1 x 1 Palmeiras 18:30 Coritiba 0 x 1 Fortaleza 19:00 Goiás 1 x1 Corinthians

CANAIS DE TV QUE TRANSMITEM AO VIVO

Mas, a maioria dos jogos poderá ser visto ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo ao vivo. Para acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. Assim, o campeonato na série A está a cada vez mais competitivo. Entretanto, ao menos 5 times chegam com condições de serem campeões. Entretanto, todos os times da Série A possuem contrato com a Globo, para TV Aberta. Já para a TV fechada apenas o Furacão não terá jogos transmitidos pela plataforma da Globo. Eles utilizam a Furacão TV.

Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Assista Santos x Atlético-MG ao vivo, grátis, na internet ou TV, hoje (23/04) às 16 HS – BRASILEIRÃO 2023

Como informado, os jogos do Brasileirão da Série A, poderão ter transmissão pelo PPV do Premiere, no GE.com, SPORTV e na Globo, Grupo Turner (TNT e EIPLUS) veja a tabela de transmissão abaixo.

Jogo 16:00 Santos x Atlético-MG Canal Transmite? PREMIERE SIM SPORTV não GLOBO SIM MRNEWS NARRAÇÃO AO VIVO Outros não GE.com Narração ao vivo

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

Confira a classificação do Campeonato aqui no MRNews

Peculiaridades do Brasileirão Série A 2023

E o Campeonato Brasileiro da série A de 2023 terá alguns ingredientes bem interessantes. Por exemplo, alguns times como o Cuiabá, já se apresentam como SAF e já jogam com o novo ‘CNPJ’, algo que deve ser tendência de agora em diante.

O Brasileirão Série A é uma competição anual de futebol realizada no Brasil, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A temporada de 2023 ainda não começou e muitos fatores podem afetar o desempenho das equipes, como contratações, lesões de jogadores e mudanças de técnicos.

Este também será o primeiro ano que os gigantes Vasco, Cruzeiro e Grêmio, e Bahia vão jogar juntos a série A depois de vários anos consecutivos. estará na primeira divisão do brasileiro. Claro, a competição começa com Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras como grandes favoritos, mas já existem outros times que correm por fora para o título. Athlético-PR, São Paulo, Corinthians, Fluminense e Internacional sempre apresentam times competitivos. O Botafogo e Santos ainda são incógnitas que podem surpreender. Já os times de Goiás, América-MG e Goiás, o RB Bragantino, e demais times do Sul e Nordeste também tem boas chances de luta por posições de Sul-Americana e quem sabe até Libertadores da América.

No entanto, o que podemos esperar é que o campeonato trará muita emoção e competitividade, com clubes tradicionais e times em ascensão lutando pelo título. O Brasileirão Série A é conhecido por ser uma das ligas mais equilibradas e imprevisíveis do mundo, com muitas surpresas ao longo da temporada.

De qualquer forma, com certeza será um campeonato emocionante e repleto de grandes jogos e rivalidades intensas. Os torcedores de todo o país certamente estarão ansiosos para ver suas equipes em campo e torcer por sua vitória.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais