Procon-JP registra queda de R$ 0,10 no menor preço da gasolina em relação à pesquisa da semana passada

27/04/2023 | 18:00 | 135

O menor preço da gasolina comum na Capital registrou queda de R$ 0,10 (pagamento à vista ou no cartão) em relação à pesquisa da semana passada, registra levantamento comparativo para preços de combustíveis realizado pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor nesta quarta-feira (26). O produto está oscilando entre R$ 5,090 (Elesbão – Água Fria) e R$ 5,370 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial), com média de R$ 5,206, variação de 5,5% e diferença de R$ 0,28.

Para pagamento no cartão, o preço da gasolina comum foi encontrado entre R$ 5,090 e R$ 5,570, diferença de R$ 0,35 e variação de 7,9%. Ainda em relação à semana passada, o produto não aumentou em nenhum posto, diminuiu em 106 e se manteve em três estabelecimentos. A pesquisa foi realizada em 110 postos que estavam em atividade no dia da visita do Procon-JP.

A gasolina aditivada também mostra redução de preço nas duas pontas, com o menor saindo de R$ 5,290 para R$ 5,160 (postos Almeida – Paratibe e Brisamar) e o maior caindo de R$ 5,690 para R$ 5,570 (Auto Posto Global – José Américo). A diferença está em R$ 0,64, a variação em 12,4% e a média em R$ 5,394.

Álcool – O álcool manteve os mesmos preços registrados na pesquisa anterior: R$ 3,840 (Ferrari – Centro) e R$ 4,190 (Setta – Alto do Mateus e São Severino – Castelo Branco), diferença de R$ 0,35, variação de 9,1% e média de R$ 3,969. Três estabelecimentos subiram o preço do produto em comparação à pesquisa anterior, mas 12 reduziram e 91 postos mantiveram o mesmo valor.

Diesel comum – O diesel comum também volta a registrar redução no menor preço, saindo de R$ 5,390 para R$ 5,380 (Estrela do Geisel e Ranieri Mazilli – Cristo), com o maior se mantendo em R$ 5,690 (Boa Viagem – Distrito Industrial e Seixas Petróleo – Penha). A média está em R$ 5,493.

S10 – Já o diesel S10 registra leve alta no menor preço em relação à semana passada, subindo de R$ 5,440 para R$ 5,450 (Postos Almeida – Paratibe e Brisamar), com o maior se mantendo em R$ 6,690 (Posto Z – Jardim Cidade Universitária). Em comparação ao último dia 20, o produto aumentou em dois postos, diminuiu em 67 e se manteve em 36 locais.

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) registra leve baixa no menor preço, saindo de R$ 4,240 para R$ 4,230 (Estrela do Geisel) e o maior em R$ 4,250 (04 postos), diferença de R$ 0,02, variação de 0.5% e média de R$ 4,242. Dos 13 postos visitados pela pesquisa do Procon-JP, oito mantiveram os mesmos preços da pesquisa do último dia 20 de abril, um reduziu e quatro mantiveram os mesmos valores.

Para conferir a pesquisa completa, acesse o link.