ASSISTIR AO VIVO La Luz x River Plate Campeonato Uruguaio de 2023, HOJE (22/04), PALPITES

A partida entre La Luz x River Plate é válida pelo Campeonato URUGUAIO , que este ano será chamado de PRIMEIRA DIVISÃO. Contudo, a bola rola HOJE (22/04) às 18 hs (horário de Brasília). A partida tem La Luz como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do Campeonato URUGUAIO para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do BET365. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo BET365 pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão. Cabe lembrar que para assistir jogos no BET365, é gratuito, mas faz-se necessário possuir uma conta com saldo disponível. Já o Uruguaio, pode ser transmitido em breve, mas ainda não há acordo.

NARRAÇÃO /PRÉ-JOGO La Luz x River Plate AO VIVO AQUI

PALPITES CAMPEONATO URUGUAIO

12:30 Montevideo City 2 x1 Boston River LIVE 18:00 La Luz 0 x 2 River Plate LIVE 20:30 Defensor Sportivo 1 x1 Maldonado

Onde assistir La Luz x River Plate AO VIVO HOJE (22/04) às 18 hs – CAMPEONATO Uruguaio

Entretanto, como informado, apenas alguns jogos do campeonato mexicano terão transmissão para o Brasil. Assim sendo, confira abaixo quem transmitirá

Canal 18:00 La Luz x River Plate LIVE BET365 SIM MRNEWS NARRAÇÃO GE.com Narração ao vivo

Mas, Rádios: ouça aqui a transmissão do jogo. Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo. (Entretanto, atente-se à nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO URUGUAIO DE 2023

O Campeonato URUGUAIO

O Campeonato Uruguaio é a principal competição de futebol do Uruguai, e é disputado anualmente desde 1900. A competição é organizada pela Associação Uruguaia de Futebol e conta com 16 equipes na primeira divisão.

Os maiores vencedores do Campeonato Uruguaio são os seguintes:

Peñarol – 50 títulos

Nacional – 49 títulos

Club Atlético River Plate – 1 título

O formato da competição consiste em duas fases. Na primeira fase, as 16 equipes jogam em turno e returno, e as oito equipes com melhor colocação avançam para a segunda fase. Na segunda fase, as oito equipes são divididas em dois grupos de quatro, e jogam em turno e returno. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as semifinais, que são disputadas em jogos de ida e volta. Os vencedores das semifinais disputam a final, também em jogos de ida e volta, para definir o campeão do Campeonato Uruguaio.

O Campeonato Uruguaio é uma competição muito importante no cenário do futebol sul-americano, e já revelou grandes jogadores, como Diego Forlán, Enzo Francescoli, Álvaro Recoba e Luis Suárez, entre outros. Além disso, os times uruguaios têm uma tradição de grande sucesso na Copa Libertadores da América, com Nacional e Peñarol sendo dois dos clubes mais vitoriosos da competição.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais