Estação Cabo Branco já recebeu visitação de cinco mil turistas e alunos da rede pública e privada

21/04/2023 | 12:00 | 55

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, localizada no bairro do Altiplano e administrada pela Prefeitura de João Pessoa, se mantém na agenda de turistas que visitam a Capital e alunos de escolas públicas, privadas e universidades da Paraíba, como um dos pontos preferidos para visitação durante todo o ano. Neste mês de abril, o espaço já recebeu cerca de cinco mil pessoas, segundo informações do diretor geral, Olié Martins.

O espaço, que é gerido pela Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), tem visitação aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio dia e das 14h às 16h. No caso de instituições de ensino, é preciso fazer o agendamento no seguinte endereço eletrônico: linktr.ee/estacaocabobranco. “Por dia, em média, recebemos entre 50 a 100 turistas e de 60 a 100 estudantes da rede pública. No caso das universidades, a procura é maior por parte dos alunos do curso de Engenharia”, informou.

Na agenda atual, a Estação Cabo Branco segue com duas exposições, uma na entrada e outra na área interna. No hall, o público encontra a exposição ‘Canoa’, assinada por cinco artistas – Alex, João, Meira, Salinê e Thiago. O coletivo reúne obras de arte contemporânea, com foco na diversidade, inclusão, Arte Naif, Arte Bruta, Abstrato e Surrealismo.

Já na parte interna da Estação Cabo Branco tem a exposição ‘Vivências’, da artista plástica Fátima Florentino, onde estão retratados os últimos 15 anos de arte das suas obras, que versam sobre temas variados, especialmente paisagens e flores. A visitação está aberta ao público até o final deste mês. As duas exposições estão sob a curadoria de Amanda Costa.

Ainda de acordo com a programação, para as escolas da rede pública e privada, a Estação Cabo Branco, disponibiliza oficinas de contatação de história, nas terças e quintas-feiras, das 9h e 14h, e de mágica, nas segundas, quartas e sextas-feiras, no mesmo horário. Nas quartas-feiras, acontecem as oficina de musicalização.

O espaço também é palco para o ensaio da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa. Nas segundas, nas quartas e sextas-feiras, e dispõe ainda de uma sala de convenção climatizada, onde acontecem encontros e reuniões, com capacidade para receber até 120 pessoas, aberto à toda população.

Segundo o diretor Olié Matins, o local está passando por manutenção e reforma desde outubro do ano passado, o que contribuiu para uma diminuição na visitação. “Estão sendo realizadas pinturas e manutenções das iluminações externas e internas, entre outros serviços. O Mirante, um dos locais preferidos do público, será liberado ainda este mês”, ressaltou, acrescentando que a ativação deste espaço vai atrair um número maior de visitantes, principalmente dos moradores de João Pessoa.