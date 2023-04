Dia de Tiradentes

João Pessoa suspende vacinação contra a Covid-19 e Influenza em virtude do feriado nacional

20/04/2023 | 17:00 | 64

Em virtude do feriado nacional de Tiradentes, nesta sexta-feira (21), não haverá ação de vacinação na rede municipal de saúde. O ponto móvel para vacinação, localizado no Mangabeira Shopping, estará fechado e voltará os atendimentos no sábado (22), no período de 8h às 16h, com a oferta de todas as vacinas que contém no Programa Nacional de Imunização (PNI) e com as duas campanhas ativas, contra Influenza e Covid-19.

“Nesta sexta-feira, as equipes de vacinação estarão concluindo a vacinação nas Instituições de Longa Permanência, portanto, não haverá vacinação no ponto móvel localizado no Mangabeira Shopping. Mas a interrupção do serviço no feriado não prejudica a assistência preventiva garantida pela Prefeitura de João Pessoa, considerando que o Município já aplicou mais de 2,4 milhões de doses, referente a primeira, segunda, terceira e quarta doses dos imunizantes na população pessoense”, destacou o chefe do Setor de Imunização de João Pessoa, Fernando Virgolino.

Já o Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, irá funcionar nesta sexta-feira (21) e no final de semana (22 e 23 de abril), no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiverem alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes, com perfuro cortantes e no caso da antirrábica para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

“Os serviços funcionam todos os dias para garantir essa assistência que deve ser imediata. Os imunizantes devem ser administrados o mais rápido possível para proteger o paciente do tétano e da raiva. Por isso, a rede municipal tem que manter a antitetânica e a antirrábica permanentemente disponíveis à população”, completou Fernando Virgolino.

Local para vacinação em João Pessoa no próximo sábado (22):

Mangabeira Shopping

Adultos e crianças – Acesso para pedestres

Apenas adolescentes e adultos – Acesso pelo drive-thru

Imunizantes: Todos os imunizantes do cartão de vacina (calendário de rotina) e campanhas ativas, contra Influenza e Covid-19 para todos os públicos elegíveis a vacinação, a partir dos seis meses de idade. Os imunizantes bivalentes e a Influenza são destinados apenas para grupos prioritários.

Horário: 8h às 16h