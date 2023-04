“Grande mensagem”

Arcebispo da Paraíba elogia espetáculo Paixão de Cristo realizado pela Prefeitura de João Pessoa

10/04/2023 | 21:00 | 57

O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, aprovou o espetáculo Paixão de Cristo – Um Musical de Vida, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), durante a Semana Santa. O religioso fez parte do público que acompanhou a encenação no Adro da Igreja de São Francisco, Centro Histórico da Capital, e elogiou a iniciativa da gestão municipal em promover um evento deste porte.

“João Pessoa ganhou muito com a apresentação deste espetáculo. Foram mais de 10 mil pessoas assistindo, respondendo ao convite da Prefeitura, através da Funjope, para esse espetáculo. O texto foi maravilhoso, muito bem trabalhado por Everaldo Vasconcelos. A direção de Edilson Alves também foi excelente. A música, as coreografias, os atores, tudo muito bem preparado. Tudo isso ajudou a refletir na Semana Santa, paixão, morte e ressurreição do Senhor. E a grande mensagem que fica no coração de cada um é que a morte não é o fim”, afirmou Dom Manoel Delson.

O espetáculo teve o ator Henri Castelli representando Jesus e a atriz Érika Januza na interpretação de Maria, além de 40 atores e atrizes locais selecionados em edital. Ao todo foram quatro noites de evento e seis apresentações, com duração de duas horas cada. A Paixão de Cristo em João Pessoa retratou as principais passagens da vida de Jesus até sua crucificação, intercalando com canções religiosas bem conhecidas do público e iluminação marcante com projeções mapeadas na fachada da Igreja de São Francisco.

“A Semana Santa é um grande momento para a igreja, para o mundo cristão. Temos grandes celebrações, liturgia muito bonita e procissões. A apresentação da Paixão de Cristo vem acrescentar essa grande celebração que a igreja realiza. O povo cristão concorre com sua presença e participação desse momento da nossa fé”, completou o arcebispo da Paraíba.

A peça teve a participação de um grande elenco de 40 artistas locais e a presença da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, da Companhia Jovem formada por alunos bailarinos da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) do município.

“Os nossos atores e as nossas atrizes deram o melhor na montagem do espetáculo. A parte musical e da dança foi tudo perfeito. O público também esteve muito presente. Neste ano, a gente consolidou esse espetáculo em frente ao Centro Cultural São Francisco e marca para João Pessoa a importância de se fazer esse tipo de espetáculo”, ressaltou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Direção e produção – Com texto do ator e professor de teatro Everaldo Vasconcelos e direção geral de Edilson Alves, a Paixão de Cristo teve cenografia e adereços do ator Dadá Venceslau; figurino de Nelson Alexandre; assessoria de Sânzia Márcia e Adriana Germano; assistentes Edvânia Maria, Washington Serafim e Rogério Gomes; direção musical do maestro Rogério Borges; assistente de direção José Maciel e participação da Banda 5 de Agosto. Além dos atores, uma equipe técnica formada por mais de 40 profissionais trabalhou no espetáculo.

Apoio – Estiveram envolvidas no evento as secretarias municipais de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Mobilidade Urbana (Semob) e de Saúde (SMS), além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Fundação Espaço Cultural (Funesc) e o Centro Cultural São Francisco. As empresas Ary Guinchos e Arte Incêndio também contribuíram para a realização do espetáculo, assim como a Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal da Paraíba (Proex).