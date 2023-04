Semana Santa

Prefeito participa da Via Sacra e fala em momento de reflexão sobre ensinamentos de Cristo

07/04/2023 | 11:42 | 193

O prefeito Cícero Lucena participou, na manhã desta sexta-feira (7), da Via Sacra, que aconteceu em 14 igrejas de João Pessoa. O cortejo percorre templos da região central da Capital, representando os 14 atos entre a prisão e ressurreição de Jesus Cristo. A procissão teve início e término na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no Centro.

“Este é o momento dedicado à reflexão sobre o momento histórico da existência humana onde Jesus Cristo deu o seu sangue por nós. Devemos, portanto, sempre lembrar e refletir sobre o que Ele fez e consequentemente seguir seus ensinamentos e mandamentos”, afirmou o prefeito, que foi acompanhado pela primeira-dama Lauremília Lucena.

Além da Igreja de Lourdes, o cortejo passou pelas igrejas de Nossa Senhora das Mercês, de Nossa Senhora do Carmo, pelo Mosteiro de São Bento, pela Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, pelo adro da Igreja de São Francisco, pela Igreja Santa Terezinha, pela Capela do Colégio João XXIII, pela Igreja Mãe dos Homens e pelas capelas do Colégio Pio X, do Hospital Santa Isabel, do Colégio das Lourdinas, Bom Pastor e da Maternidade Cândida Vargas.

O evento contou com o apoio da Prefeitura de João Pessoa por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP). Agentes de Mobilidade atuaram durante todo o percurso da procissão realizando bloqueios, redirecionando o fluxo de veículos e orientando motoristas, de forma a garantir a segurança viária.